Lazio, Zaccagni ha questo timore sul suo infortunio. Cosa filtra sulle condizioni del capitano biancoceleste atteso dagli esami

Un’altra, pesantissima tegola si abbatte sulla Lazio. Mattia Zaccagni, il capitano, è costretto a fermarsi. L’infortunio muscolare all’adduttore accusato venerdì è più serio del previsto e lo costringerà a guardare i suoi compagni dalla tribuna, impotente, in un momento di estrema difficoltà. Un doppio colpo durissimo per il numero 10, che non solo salterà la partita contro il Torino, ma dovrà anche rinunciare alla convocazione in Nazionale, con il CT Gattuso che ha già chiamato al suo posto Piccoli.

Il morale del capitano è a terra. Come riportato dai media, Zaccagni è sconfortato e in ansia in attesa del verdetto definitivo degli esami clinici a cui si sottoporrà nella giornata di oggi. La sua speranza è che si tratti di una lesione di primo grado, che comporterebbe uno stop di qualche settimana, ma il timore è che il danno possa essere più grave, perfino di secondo grado, il che allungherebbe notevolmente i tempi di recupero.

A tormentare il giocatore c’è anche la natura dell’infortunio. Sebbene la zona interessata sia la stessa che lo aveva frenato in passato, il problema non sarebbe collegato all’operazione subita a giugno. Piuttosto, lo stesso Zaccagni è convinto che la causa sia da ricercare nella lombalgia che lo ha afflitto nelle ultime settimane. Il dolore alla schiena avrebbe condizionato la sua postura e il suo modo di correre, caricando in modo anomalo altri muscoli e, alla fine, portando alla lesione dell’adduttore.

Un effetto domino sfortunato, che priva Sarri del suo leader tecnico ed emotivo nel momento più delicato. La Lazio intera trattiene il fiato, in attesa di un esito che si spera non sia troppo severo.