Calciomercato Lazio, Provedel andrà via? Ecco la nuova indiscrezione sul portiere biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il futuro di Provedel in bilico, possibile addio del portiere greco

Il calciomercato Lazio potrebbe presto registrare una nuova uscita inattesa: quella di Christos Mandas, il portiere greco che nella scorsa stagione si era imposto come una delle rivelazioni più interessanti tra i pali della Serie A. Tuttavia, le gerarchie in casa biancoceleste sono cambiate, e ora il giovane estremo difensore si ritrova relegato al ruolo di seconda scelta, alle spalle di Ivan Provedel.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mandas starebbe seriamente valutando l’idea di lasciare la Lazio, e la società stessa non sarebbe contraria a un’eventuale cessione. A preoccupare il club è soprattutto il rischio di vedere svalutato un talento che, solo qualche mese fa, aveva un mercato molto attivo e una valutazione importante.

Durante l’ultima finestra di mercato estiva, la Lazio aveva infatti rifiutato una proposta da 20 milioni di euro proveniente dal Wolverhampton, convinta di poter ancora contare sul portiere greco come parte integrante del progetto tecnico. Una scelta che oggi potrebbe rivelarsi controproducente: Mandas, a forza di non giocare, sta perdendo valore di mercato, e la sua valutazione attuale potrebbe essere meno della metà di quella proposta estiva.

In quest’ottica, il prossimo calciomercato Lazio sarà decisivo per capire quale sarà il futuro del classe 2001. La dirigenza potrebbe infatti riaprire le porte a una sua cessione, magari già a gennaio, per evitare di veder sfumare una possibile plusvalenza importante. Il profilo del portiere resta comunque apprezzato all’estero, soprattutto in Premier League e Bundesliga, dove diverse squadre stanno monitorando la sua situazione.

Per la Lazio, si tratterebbe di una mossa delicata: da un lato c’è la necessità di fare cassa e alleggerire la rosa, dall’altro il rischio di rinunciare a un talento che aveva dimostrato ampie potenzialità. Intanto, Mandas continua ad allenarsi con professionalità, ma è consapevole che il suo percorso in biancoceleste potrebbe essere arrivato a un bivio.

Il calciomercato Lazio, dunque, potrebbe presto movimentarsi anche tra i pali, con la possibile partenza del portiere greco a tenere banco nelle prossime settimane.

