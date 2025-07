Lazio Women, tutto pronto per la nuova stagione di Serie A 2025/26: ecco la data e l’orario del sorteggio del calendario delle biancocelesti

La Serie A Femminile è pronta a tornare con importanti novità per la stagione 2025-2026. A partire dal weekend del 5 ottobre, il massimo campionato di calcio femminile italiano accoglierà un nuovo format, che vedrà la partecipazione di 12 squadre — due in più rispetto all’edizione precedente. Una crescita che riflette l’evoluzione del movimento calcistico femminile nel Paese e punta a favorire maggiore competitività e visibilità.

Calendario e date ufficiali

Come annunciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in una nota ufficiale del 24 luglio, il sorteggio del calendario si terrà alle ore 14.00 dello stesso giorno. I riflettori sono già puntati sulle big del campionato, come la Juventus Women allenata da Canzi, tecnico noto per il suo gioco offensivo, e la Roma Femminile guidata da Alessandro Spugna, ex centrocampista che ha saputo plasmare una squadra equilibrata e tenace. Lazio Women prontissima a dare battaglia anche nella prossima stagione.

La stagione si chiuderà nel weekend del 16-17 maggio 2026. Previste sei soste per le competizioni internazionali: 25-26 ottobre, 29-30 novembre, 28 febbraio-1 marzo, 7-8 marzo, 11-12 aprile e 18-19 aprile. Inoltre, il campionato si fermerà durante le festività natalizie, nei fine settimana del 27-28 dicembre e del 3-4 gennaio.

Un campionato in evoluzione

L’ampliamento del numero di squadre rappresenta una svolta significativa. Tra le new entry spiccano realtà emergenti come Como Women, dove milita la giovane promessa Alice Tortelli, difensore classe 2004 dal grande potenziale. Il cambiamento potrebbe dare ulteriore impulso alla crescita del settore, con più occasioni per le giocatrici di mettersi in mostra e per i tifosi di appassionarsi a nuovi derby e rivalità.

Con il conto alla rovescia ormai iniziato, l’attesa per il sorteggio del calendario e il ritorno in campo cresce di giorno in giorno. La nuova stagione si preannuncia vibrante, ricca di emozioni e colpi di scena.