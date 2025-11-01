Lazio Women, la squadra di Grassadonia cade ancora. Il Milan vince 4-2 al termine di un match non semplice per le biancocelesti. Il resoconto

Lazio Women, seconda sconfitta consecutiva: il Milan vince 4-2 e aggancia le biancocelesti. Un ko che apre una piccola crisi per le ragazze di Grassadonia.

La Lazio Women incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, cadendo 4-2 sul campo del Milan. Dopo il ko interno contro la Juventus prima della sosta, le biancocelesti avevano l’occasione di riscattarsi, ma la gara di Milano ha confermato le difficoltà del momento. Le rossonere, più ciniche sotto porta, conquistano tre punti fondamentali che permettono loro di agganciare proprio la Lazio Women in classifica, salendo al terzo posto. Le ragazze di Grassadonia, invece, scivolano al quarto posto, ferme a quota sei punti.

Il match si è messo subito in salita per la Lazio Women, colpita dopo appena due minuti dal fischio d’inizio. Il Milan ha sfruttato al massimo le incertezze difensive biancocelesti, punendo ogni disattenzione. La squadra capitolina ha cercato di reagire, costruendo diverse occasioni da rete, ma la poca precisione sotto porta e gli errori individuali hanno condizionato il risultato. La retroguardia laziale, in particolare D’Auria e Mancuso, ha vissuto una giornata complicata, faticando a contenere le incursioni delle attaccanti rossonere.

Nonostante le difficoltà, la Lazio Women ha provato a restare in partita grazie alle reti di Le Bihan e Piemonte, che hanno accorciato le distanze. Nel secondo tempo, però, è arrivato anche un episodio sfortunato: Le Bihan ha fallito un rigore conquistato da Visentin, sprecando l’occasione per completare la rimonta. A quel punto, il Milan ha approfittato del calo fisico e mentale delle biancocelesti, trovando nel finale altri due gol che hanno chiuso definitivamente la sfida.

Il risultato finale, 4-2, fotografa una partita in cui il Milan ha saputo sfruttare al meglio ogni opportunità, mentre la Lazio Women ha mostrato ancora fragilità difensive e poca concretezza offensiva. Grassadonia dovrà lavorare molto sulla fase di non possesso e sulla gestione dei momenti chiave, elementi che stanno pesando sui risultati delle ultime giornate.

Per la Lazio Women, l’obiettivo ora è ripartire subito e ritrovare fiducia. Il potenziale della squadra non manca, ma serve maggiore compattezza e attenzione nei novanta minuti. Il prossimo impegno sarà già un test importante per capire se questa squadra può tornare a lottare stabilmente per le prime posizioni e lasciare alle spalle questo momento difficile. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste