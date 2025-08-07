Lazio Women, Ashworth-Clifford si presenta: «Derby? Gara più importante della stagione, mi auguro di poterlo vincere con la Lazio»

Lazio Women, parla Ashworth-Clifford: «Derby? Gara più importante della stagione, mi auguro di poterlo vincere con la Lazio». Le parole

La Lazio Women accoglie un nuovo rinforzo per il centrocampo: si tratta di Lucy Ashworth-Clifford, calciatrice inglese classe 1998, nota per la sua visione di gioco, la qualità nei passaggi e la capacità di inserirsi con tempi perfetti. La centrocampista ha ufficialmente iniziato la sua avventura in biancoceleste, rilasciando le prime dichiarazioni ai microfoni del club capitolino.

Esperienza internazionale e voglia di crescere

Ashworth-Clifford arriva alla Lazio con un bagaglio importante di esperienze internazionali, tra cui spiccano le presenze in UEFA Women’s Champions League, competizione che ha definito “fondamentale per la mia crescita tecnica e mentale”. La giocatrice ha sottolineato come il confronto con le migliori squadre europee le abbia permesso di sviluppare una maggiore consapevolezza tattica e una forte mentalità competitiva.

Nel corso dell’intervista, la centrocampista ha espresso grande entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura in Serie A Femminile. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Ho scelto di venire in Italia dopo tre anni in Scozia, dove ho giocato anche in Champions League. Volevo vivere una nuova sfida per dimostrare cosa sono capace di fare. Ovviamente giocare in Champions League è qualcosa di unico per ogni calciatrice, un’esperienza che porterò con me per il resto della vita. Spero di poter centrare questo obiettivo anche qui alla Lazio.

Ruolo? Sono un’ala sinistra offensiva, mi piace giocare lì e mettere tanti cross in area. In ogni caso mi piace giocare anche sulla destra, sono abbastanza duttile. Spero di abituarmi presto anche al calcio italiano. Derby della Capitale? Ogni derby è fondamentale, è probabilmente la gara più importante della stagione. Il derby di Manchester è grandioso, così come quello in Scozia tra Celtic e Rangers. Sono sicura che sarà lo stesso anche qui, mi auguro di poterlo vincere con la Lazio»