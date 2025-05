Lazio Women, Grassadonia: ‭«Orgoglioso di aver guidato questo gruppo»

Condividi via email

L’allenatore della Lazio Women, Grassadonia ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

LE PAROLE – Il margine è alto e resta tale, il problema adesso è ripartire e non avere la pancia piena. Bisogna essere bravi a puntare su ragazze motivate, giovani che hanno desiderio di migliorare e di venire a far parte di un gruppo di giocatrici che sanno di non avere la maglia cucita addosso e che si devono meritare il posto. Il segreto di chi verrà alla Lazio sarà questo. Insieme al mio staff, sono orgoglioso di aver guidato questo gruppo.