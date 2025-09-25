Lazio Women, Goldoni leader: «Non siamo quelle del derby. Spero di raggiungervi il prima possibile». Il messaggio della biancoceleste

Una sconfitta che brucia, una delusione doppia. La Lazio Women esce dal derby di semifinale di Women’s Cup con l’amaro in bocca per aver perso la stracittadina e per aver visto sfumare il sogno della finale. In un momento così delicato, a suonare la carica è una delle leader della squadra, Eleonora Goldoni, costretta ai box ma mai distante dal gruppo.

La centrocampista, che dovrà rimanere ferma per circa un mese a causa di un problema muscolare, sta vivendo la sua personale battaglia lontano dal campo, ma non ha fatto mancare il suo supporto alle compagne. Attraverso una storia su Instagram, accompagnata da una foto di gruppo che simboleggia l’unione della squadra, Goldoni ha voluto inviare un messaggio forte e chiaro, un’iniezione di fiducia per rialzare subito la testa.

Le sue parole sono un misto di orgoglio, consapevolezza e amore per la maglia, un invito a trasformare la delusione in energia positiva. «Non siamo quelle dell’altra sera, siamo tanto di più! Partite come questa ci possono far crescere. Ci si rimbocca le maniche e come sappiamo fare continuiamo a lavorare! Io nel mio piccolo, spero di raggiungervi il prima possibile. Manca il campo, mancate voi».

Un messaggio da vera leader, che non cerca alibi ma indica la via: il lavoro. Goldoni ricorda alle compagne il reale valore della squadra, invitandole a non lasciarsi definire da una singola serata storta. La parte finale del suo messaggio è un pensiero struggente, quello di chi soffre a non poter lottare al fianco del proprio gruppo: la nostalgia del campo e delle compagne è la testimonianza più bella del suo legame con la squadra. In attesa del suo rientro, la sua voce da “leonessa ferita” è già un prezioso contributo per la ripartenza della Lazio.