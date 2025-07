Lazio Women, Emma Martin si presenta: «Non ci ho pensato due volte ad accettare»

Le parole di Emma Martin, centrocampista spagnola e nuovo rinforzo della Lazio Women, arrivata dal Valencia

Emma Martin, la nuova calciatrice della Lazio Women, si è presentata ufficialmente ai microfoni del club, esprimendo grande entusiasmo per la sua nuova avventura in Italia. L’ex centrocampista del Valencia ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad accettare l’offerta biancoceleste e le sue aspettative per il campionato italiano. Di seguito le sue parole.

SULLA SCELTA DELLA LAZIO – «Quando ho ricevuto l’offerta da questo club non ci ho pensato due volte. È una società che ha una storia importante e quando ho ricevuto l’offerta ho detto subito sì. Volevo davvero fare un cambiamento, vivere nuove esperienze e penso che sia un grande club per poterlo fare. È la prima volta che lascio la Spagna. Come dicevo prima, non vedevo l’ora di vivere una nuova esperienza e volevo conoscere un campionato diverso da La Liga.»

SUL RUOLO E LE CARATTERISTICHE – «Ho sempre giocato da centrocampista, più precisamente come mezzala. Sono una giocatrice maggiormente offensiva, mi piace più andare sull’attacco e essere sempre in area di rigore per provare ad andare in gol. Posso anche giocare un po’ più indietro, ma preferisco sempre stare in zona offensiva.»

SUL CAMPIONATO ITALIANO E GLI OBIETTIVI – «Il campionato spagnolo ha un livello alto, sta diventando sempre più competitivo e con maggiore concorrenza. Non conosco bene la Serie A, ma me ne hanno parlato molto bene e ci sono giocatrici di grande qualità. È una Lega molto competitiva. Vorrei soprattutto migliorare le mie prestazioni, l’aggressività in campo, dando alla squadra un po’ di calma e un aiuto in fase di distribuzione.»