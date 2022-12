Lazio Women di rimonta: contro il Chievo finisce 2-2. Il tabellino

Si interrompe la striscia di successi consecutivi della Lazio Women: contro il Chievo finisce 2 a 2

Si interrompe la striscia di successi consecutivi (ma non quella di risultati utili, ora arrivata a 10) per la Lazio Women che contro il Chievo Verona pareggia 2-2.

A Verona le biancocelesti vanno avanti con Proietti salvo poi farsi rimontare da Ferrato e Mascanzoni. A inizio ripresa Chatzinikolaou fissa il risultato sul 2-2 che rimarrà invariato fino al triplice fischio. Le ragazze di Catini rimangono in vetta alla classifica distanziando il Napoli a 3 punti.

Chievo Verona Women F.M. – Lazio Women 2 – 2

MARCATORI: 7′ pt E. Proietti (L), 23′ pt C. Ferrato (C), 42′ pt D. Mascanzoni (C), 9′ st D. Chatzinikolaou (L)

CHIEVO VERONA WOMEN F.M. (4-3-3): G. Bettineschi, C. Mele, H. Corrado, S. Zanoletti, D. Mascanzoni, V. Puglisi (17′ st Salaorni) , S. Kiem, S. Tardini ( 42′ st Caneo), A. Massa (27′ st Willis), C. Ferrato, F. Alborghetti (17′ st Scuratti) A disposizione: A. Sargenti, P. Boglioni, I. Tunoaia, S. Ventura. All: Venturi Giacomo

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): E. Guidi, F. Pittaccio, C. Groff, E. Kakampouki, A. Pezzotti, A. Castiello, L. Eriksen (36′ st Jansen), S. Colombo, E. Proietti (24′ st Fuhlendorff), N. Visentin ( 29′ st Toniolo) , D. Chatzinikolaou (36′ st Vivirito) A disposizione: S. Natalucci, F. Savini, A. Khellas, C. Palombi, L. Falloni. All: Catini Massimiliano