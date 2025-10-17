Lazio Women: il caso Vernis in tribunale. Lei procede alla rescissione, il club le farà causa

Lazio Women: il caso Vernis in tribunale. Lei procede alla rescissione unilaterale del contratto, il club le farà causa

Un fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente della Lazio Women. In un avvio di stagione più che positivo, con la squadra di Gianluca Grassadonia che stava trovando continuità e risultati, esplode il “caso Vernis”, una vicenda extra-campo che rischia di minare l’equilibrio del gruppo. La protagonista è la centrocampista americana Emily Vernis, che ha improvvisamente abbandonato Formello e l’Italia senza alcun preavviso né autorizzazione da parte della società.

La decisione della calciatrice, presa in totale autonomia, ha spiazzato dirigenza e compagne di squadra. Vernis è tornata negli Stati Uniti, adducendo motivi personali, ma la questione ha rapidamente assunto i contorni di uno scontro legale. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giocatrice ha comunicato, tramite il suo agente, l’intenzione di procedere con una rescissione unilaterale del contratto. Le motivazioni alla base di questa drastica scelta sarebbero due: un presunto infortunio non comunicato al suo club di provenienza, il Lexington, e il mancato pagamento di alcune mensilità, con un riferimento specifico allo stipendio di settembre.

La versione della Lazio è, però, diametralmente opposta. Dal club biancoceleste filtra che i termini per il saldo della mensilità di settembre non sarebbero ancora scaduti, con la scadenza fissata per novembre. La società ha quindi formalmente invitato la giocatrice a fare ritorno a Formello per riprendere regolarmente l’attività agonistica, un invito che suona più come un atto formale in vista della battaglia legale che si profila all’orizzonte.

La frattura appare ormai insanabile. La Lazio ha già manifestato la ferma intenzione di intraprendere azioni legali per tutelare i propri diritti e far valere le proprie ragioni. Quella che poteva essere una stagione di rilancio sportivo si trasforma così in un potenziale caso giudiziario, introducendo un elemento di forte tensione in un momento in cui la squadra avrebbe avuto bisogno solo di concentrazione e serenità.