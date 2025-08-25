Lazio, che disastro biancoceleste! Questi giocatori hanno influito in maniera negativa - Lazio News 24

Como-Lazio 2-0: esordio da incubo per Sarri, dominio totale dei padroni di casa

L’esordio stagionale della Lazio in Serie A si è rivelato un vero e proprio incubo, con una pesante sconfitta per 2-0 in casa del Como. I biancocelesti, mai realmente in partita, hanno mostrato un preoccupante mix di lentezza, confusione tattica e scarsa intensità. Una partenza choc per Maurizio Sarri, che dovrà rivedere molte cose dopo un debutto che ha messo in luce fragilità inattese.

Il Como, alla sua prima in A dopo la promozione, ha dominato dal primo minuto, sorprendendo per organizzazione e qualità. L’undici di Cesc Fàbregas ha imposto ritmo e gioco, lasciando la Lazio in balia degli eventi. Il 4-3-3 laziale è apparso prevedibile e statico, senza riuscire a contenere le incursioni avversarie né a costruire occasioni pericolose.

Il centrocampo, punto nevralgico del gioco di Sarri, ha mostrato tutti i suoi limiti: lento nei movimenti e incapace di fare filtro o di accompagnare la manovra offensiva. Gli attaccanti sono rimasti isolati e inoffensivi per l’intera partita, mentre la difesa, già orfana di Romagnoli (squalificato) e Patric (infortunato), ha sofferto in continuazione. A inizio ripresa è arrivato il primo colpo: Douvikas ha sbloccato la gara al 47’, premiando la superiorità territoriale dei padroni di casa. Il raddoppio, una splendida punizione di Paz, ha definitivamente spento le residue speranze di rimonta.

L’unico sussulto laziale è arrivato con il gol annullato a Castellanos, unico tiro nello specchio in tutta la partita. Un dato che fotografa bene la serata negativa dei capitolini, incapaci di reagire sia sul piano fisico che su quello mentale.

Secondo Il Messaggero, il futuro della Lazio appare ora “indecifrabile”. Le scelte di formazione non hanno convinto: Cataldi ha giocato dall’inizio al posto di Rovella, diventato papà poche ore prima. In porta è tornato Provedel, dopo cinque mesi, ma non è stato decisivo. Lazzari è stato schierato a sorpresa a destra, mentre Marusic è rimasto inizialmente in panchina. La coppia centrale Gila-Provstgaard, schierata per necessità, ha mostrato diverse incertezze.

Per Sarri, questa sconfitta è un campanello d’allarme. Servirà una reazione immediata per evitare che questo esordio da dimenticare comprometta l’inizio del campionato.