Vieri ancora sulla Lazio: «Mercato? Non spaventa perché i biancocelesti hanno quella caratteristica» - Lazio News 24

Db Milano 09/02/2020 - campionato di calcio serie A / Inter-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Cristian Vieri

Vieri esalta la Lazio e Sarri: «Squadra piena di qualità, può puntare alla Champions»

Tra i grandi protagonisti del calcio italiano degli anni Duemila, Christian Vieri continua a far sentire la propria voce anche fuori dal campo. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante – che in carriera ha vestito anche la maglia della Lazio – ha analizzato il prossimo campionato di Serie A, soffermandosi su allenatori, giocatori chiave e possibili sorprese. E tra i club citati, non poteva mancare un riferimento importante proprio ai biancocelesti.

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è stato uno dei temi toccati da Vieri, che si è detto fiducioso sulle possibilità della squadra capitolina nella stagione 2025-26. A colpire l’ex centravanti è soprattutto la qualità della rosa laziale, che a suo avviso può essere protagonista nella corsa Champions.

Queste le sue parole:
«È bello che siano tornati al loro posto sia Sarri che Pioli. La Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions».

Vieri ha poi allargato il discorso alle altre concorrenti per le zone alte della classifica, citando Fiorentina, Bologna e Como come realtà ambiziose. Ma è chiaro che nel suo pensiero la Lazio occupa una posizione di rilievo. Il tecnico toscano, secondo lui, è una garanzia dal punto di vista tattico, e se supportato da una squadra coesa e motivata, può riportare i biancocelesti ai livelli che meritano.

Il momento per la Lazio è delicato ma stimolante: dopo stagioni vissute tra alti e bassi, la voglia di rilancio è forte e condivisa sia all’interno dello spogliatoio sia tra i tifosi, come dimostrato anche dallo straordinario dato sugli abbonamenti. La guida di Sarri rappresenta un punto fermo per il club, e proprio da lui può ripartire la scalata verso traguardi più ambiziosi.

Nel panorama della nuova Serie A, Vieri non ha dubbi: la Lazio ha le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante. E se sarà in grado di trovare continuità, quella citata da Bobo come «una squadra piena di buoni giocatori» potrà davvero essere una delle sorprese più piacevoli del campionato.

