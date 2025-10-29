Lazio Vicenza Coppa Italia Primavera, doppietta di Bordon: i biancocelesti vincono 2-1 e volano ai sedicesimi di finale

Lazio Vicenza Coppa Italia Primavera, Il difensore brasiliano decisivo con due gol: i biancocelesti affronteranno il Bologna nel prossimo turno

La Lazio Primavera supera il L.R. Vicenza per 2-1 e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera grazie a una doppietta dello straordinario Bordon. Una vittoria sofferta ma meritata per i ragazzi di Stefano Punzi, che hanno saputo reagire nel momento più difficile del match e strappare il pass per il turno successivo, dove se la vedranno con il Bologna.

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si sblocca al 72′ con un colpo di testa vincente di Bordon, che porta avanti i biancocelesti sfruttando al meglio un corner battuto da destra. La gioia della Lazio però dura poco: il Vicenza trova infatti il pareggio con il neoentrato Picardi, abile a sfruttare un errore in uscita di Pernaselci. Un episodio che avrebbe potuto compromettere la gara, con lo spettro dei calci di rigore che sembrava ormai inevitabile.

Ma al 90′, ancora da calcio d’angolo, Bordon firma la sua doppietta personale e regala la vittoria alla Lazio Primavera con un colpo di testa potente che non lascia scampo a Meneghetti. Un finale emozionante per i giovani biancocelesti, che dimostrano carattere e spirito di squadra.

