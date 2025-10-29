 Lazio Vicenza Coppa Italia Primavera, vittoria e sedicesimi
Connect with us

News Settore giovanile

Lazio Vicenza Coppa Italia Primavera, doppietta di Bordon: i biancocelesti vincono 2-1 e volano ai sedicesimi di finale

News

Infortunio Gigot, prosegue il recupero del difensore biancoceleste: ecco qual è il piano della Lazio per farlo rientrare a disposizione a fine anno!

News

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti. Arriva l'annuncio dei toscani: ecco come ottenere il rimborso! Tutte le informazioni

News

Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Mandas a gennaio? Ecco le ultime novità su di lui

News

Curva Nord Lazio, spuntano le polemiche sulla chiusura del settore ospiti contro il Pisa

News

Lazio Vicenza Coppa Italia Primavera, doppietta di Bordon: i biancocelesti vincono 2-1 e volano ai sedicesimi di finale

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Punzi Lazio Primavera

Lazio Vicenza Coppa Italia Primavera, Il difensore brasiliano decisivo con due gol: i biancocelesti affronteranno il Bologna nel prossimo turno

La Lazio Primavera supera il L.R. Vicenza per 2-1 e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera grazie a una doppietta dello straordinario Bordon. Una vittoria sofferta ma meritata per i ragazzi di Stefano Punzi, che hanno saputo reagire nel momento più difficile del match e strappare il pass per il turno successivo, dove se la vedranno con il Bologna.

Dopo un primo tempo equilibrato, la partita si sblocca al 72′ con un colpo di testa vincente di Bordon, che porta avanti i biancocelesti sfruttando al meglio un corner battuto da destra. La gioia della Lazio però dura poco: il Vicenza trova infatti il pareggio con il neoentrato Picardi, abile a sfruttare un errore in uscita di Pernaselci. Un episodio che avrebbe potuto compromettere la gara, con lo spettro dei calci di rigore che sembrava ormai inevitabile.

Ma al 90′, ancora da calcio d’angolo, Bordon firma la sua doppietta personale e regala la vittoria alla Lazio Primavera con un colpo di testa potente che non lascia scampo a Meneghetti. Un finale emozionante per i giovani biancocelesti, che dimostrano carattere e spirito di squadra.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

pisa lazio
Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.