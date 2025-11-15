Lazio, vertice a tre a Formello: Lotito ha incontrato Sarri e Fabiani. I temi sul tavolo e cosa è stato deciso

Lazio, un vertice a Formello per fare il punto della situazione fra Lotito, Sarri e Fabiani. Si è parlato non solo di calciomercato. Le ultime

La Lazio vive giorni intensi a Formello, dove Claudio Lotito è tornato per il secondo giorno consecutivo, questa volta per un incontro diretto con Maurizio Sarri. Il presidente della Lazio, già presente giovedì al centro sportivo, si era recato inizialmente solo per affrontare l’ultimo nodo legato al bilancio societario prima dell’invio dei documenti alla Commissione competente, con scadenza fissata a lunedì. Una fase delicata, perché la fotografia finanziaria al 30 settembre determinerà se la Lazio potrà affrontare il mercato con piena libertà d’azione oppure se sarà costretta a operare a saldo zero, limitando acquisti e manovre.

Il giorno seguente, come riportato dal Corriere dello Sport, si è svolto un vertice più articolato che ha coinvolto Lotito, il direttore sportivo Fabiani e l’allenatore Sarri. Al centro della discussione c’era il futuro della Lazio, con un focus dettagliato sul mercato di gennaio e sulle esigenze tecniche della squadra. Dopo la seduta pomeridiana di allenamento, le parti si sono riunite per confrontare aspettative, necessità e strategie. La Lazio ha infatti diversi dossier aperti e molti nomi sul tavolo, alcuni dei quali seguiti da tempo e ritenuti potenzialmente decisivi per il salto di qualità.

Il sogno di Sarri rimane Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli rappresenta il nome più desiderato dall’allenatore della Lazio, che lo ritiene perfetto per il suo stile di gioco. Anche il suo agente ha ammesso che Insigne merita un palcoscenico più competitivo e che le sue caratteristiche si sposerebbero alla perfezione con la proposta tecnica della Lazio. Tuttavia, il possibile blocco del mercato resta un ostacolo concreto, rendendo difficile trasformare il desiderio in una trattativa reale.

Parallelamente, la Lazio sta preparando le proprie mosse in caso di uscite. Se Nuno Tavares dovesse lasciare Formello, il club ha già individuato il sostituto ideale: Aaron Martin del Genoa. Il laterale spagnolo, in scadenza di contratto, rappresenta un’opportunità importante, sia dal punto di vista tecnico sia economico. La Lazio lo segue con grande attenzione da settimane e considera il suo profilo perfettamente adatto alle richieste di Sarri, anche per la sua esperienza nel campionato italiano.

In un momento cruciale della stagione, la Lazio si muove dunque tra valutazioni economiche e ambizioni sportive, con l’obiettivo di costruire una rosa più completa e competitiva, pronta a sostenere Sarri nella lotta per l’Europa e oltre.