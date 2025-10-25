Lazio, scende in campo Lotito. Vertice a tre a Formello per chiarire meglio l’emergenza infortuni e non solo. Sul mercato Sarri ha fatto richieste precise

Lazio, emergenza infortuni e vertice a Formello: Lotito chiede chiarezza a Sarri e Fabiani. Si è parlato anche di calciomercato.

La Lazio sta vivendo uno dei momenti più delicati della stagione. Gli infortuni continuano a colpire la squadra biancoceleste, costringendo Maurizio Sarri a rivedere continuamente formazione e strategie. La situazione ha spinto il presidente Claudio Lotito a intervenire personalmente per capire le cause di questa vera e propria emergenza che sta condizionando il cammino della Lazio in campionato e in Europa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto un vertice a Formello tra Lotito, Sarri e il direttore sportivo Fabiani. L’incontro, durato diverse ore, aveva come obiettivo un confronto diretto su più questioni, a partire dalle frecciate lanciate dal tecnico nelle ultime settimane, fino ad arrivare al nodo cruciale della preparazione atletica e della gestione medica della squadra.

Il presidente della Lazio ha voluto fare chiarezza sulle numerose defezioni che stanno penalizzando il gruppo. Dopo l’ampliamento dello staff sanitario, infatti, ci si aspettava un miglioramento nella prevenzione degli infortuni, non un peggioramento. Lotito ha chiesto spiegazioni anche sui metodi di lavoro del preparatore Losi e sui carichi di allenamento, considerati da alcuni eccessivi. Sarri, dal canto suo, ha difeso la propria impostazione, ricordando che il suo modello di preparazione è lo stesso che in passato è stato persino elogiato dalla UEFA.

Durante il vertice si è discusso anche di calciomercato, altro tema sensibile per la Lazio. L’allenatore ha ribadito la necessità di rinforzare la rosa con almeno un esterno e un’ala offensiva, individuando in Insigne e Ilic i profili ideali. La società, pur non chiudendo le porte a queste richieste, ha sottolineato la necessità di valutare attentamente le uscite, con i nomi di Belahyane e Noslin tra i possibili partenti.

Quello di Formello non sarà l’ultimo incontro tra le parti: con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la Lazio dovrà prendere decisioni importanti per non compromettere gli obiettivi stagionali. Lotito, Fabiani e Sarri hanno convenuto sulla necessità di ricompattare l’ambiente e restituire serenità a un gruppo che, nonostante le difficoltà, resta competitivo.

Ora la Lazio è chiamata a reagire sul campo, ritrovando fiducia e condizione fisica. I tifosi si aspettano risposte immediate, e l'Olimpico si prepara a spingere i biancocelesti verso la rinascita.