Lazio Verona, Zanetti su DAZN. Le parole nel post gara - Lazio News 24

Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN dell’allenatore Zanetti dopo quella che è stata Lazio Verona di Serie A

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Zanetti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo quella che è stata la partita Lazio Verona di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo sbagliato completamente l’approccio, siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato e non deve più accadere. Abbiamo avuto un pizzico di presunzione e non è un atteggiamento che possiamo avere.

Siamo una squadra rinnovata e dobbiamo passare anche da queste giornate per crescere: questa partita non va dimenticata, ma analizzata per migliorare gli errori. È stato un passo indietro rispetto a Udine. Questi 15 giorni ci servono a lavorare tanto

Dobbiamo lavorare insieme, affrontare difficoltà e gioie insieme. Ci sono giocatori che devono ritrovare la forma fisica… il tempo c’è. Baldanzi? Un giocatore importante ma dopo una sconfitta non mi sento di parlare di mercato. Dovevamo fare meglio con quelli che abbiamo ora»