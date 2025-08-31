 Lazio Verona: corteo dei tifosi e ritorno di Sarri all’Olimpico. E Lotito...
Stadio Olimpico tifosi
Stadio Olimpico tifosi

Lazio Verona: corteo dei tifosi e ritorno di Sarri all’Olimpico. E il presidente Lotito oggi non ci sarà, tutti i dettagli

La sfida tra Lazio e Hellas Verona di questa sera non inizierà soltanto con il fischio dell’arbitro. I tifosi biancocelesti della Curva Nord hanno annunciato una marcia di protesta che partirà alle 19:30 in direzione dello Stadio Olimpico. L’obiettivo è far sentire la propria voce e manifestare il dissenso nei confronti della società.

Assente il presidente Claudio Lotito, che come da tradizione trascorre il mese di agosto a Cortina d’Ampezzo, rientrando a Roma solo a settembre. La sua mancata presenza in Tribuna Autorità sarà un ulteriore segnale in una serata già carica di tensione.

Il corteo precederà l’esordio casalingo stagionale della Lazio e segue la manifestazione di metà luglio ai Fori Imperiali. Per l’occasione, sono attesi almeno 40.000 spettatori: agli abbonati si aggiungono oltre 11.000 biglietti venduti per la gara.

Il ritorno di Maurizio Sarri

La partita segna il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, che aveva lasciato la Lazio l’11 marzo 2024 dopo una sconfitta interna contro l’Udinese. A distanza di un anno e mezzo, Sarri ritrova l’Olimpico con l’obiettivo di invertire la rotta.

Il tabù Olimpico

I numeri in casa sono impietosi: nel 2025 la Lazio ha vinto solo una delle 10 partite di campionato disputate all’Olimpico, contro il Monza. Il bilancio si completa con sette pareggi e due sconfitte. In Europa League, l’unico successo interno è arrivato a gennaio contro la Real Sociedad, seguito dal pari con il Viktoria Plzen e dalla pesante sconfitta di aprile contro il Bodo/Glimt.

Il caso Olympia

Curiosamente, il periodo negativo coincide con l’assenza di Olympia, l’aquila simbolo del club, il cui ultimo volo risale al 10 gennaio. Da allora, le difficoltà interne sono aumentate. La società sta valutando la sostituzione e l’ingaggio di un nuovo falconiere, con novità attese nelle prossime settimane.

Con un Olimpico gremito e un allenatore deciso a rilanciare la squadra, Lazio-Verona non sarà soltanto una partita di calcio, ma un banco di prova per il futuro immediato del club capitolino.

