Lazio Verona, Sarri su DAZN. Le dichiarazioni del tecnico dicono tutto - Lazio News 24

Lazio Verona, Sarri su DAZN. Le dichiarazioni del tecnico dicono tutto

Sarri
Roma 28/05/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cremonese / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN dell’allenatore Sarri dopo quella che è stata Lazio Verona di Serie A

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Sarri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo quella che è stata la partita Lazio Verona di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Avevamo motivazioni forti stasera, ma va tutto preso per quello che è. Stiamo giocando ad agosto, pensiamo solo a lavorare. L’ho vissuta con emozione, ma durante la partita pensavo solo a portare una vittoria per questa gente. La soddisfazione del momento è cercare una prestazione. Lui questi colpo ce l’ha, il motivo per cui gli dico che deve fare solo gol belli. Aspettiamo un po’ tutti e prendiamo il buono di stasera»

