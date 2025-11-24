Settore giovanile
Lazio Verona Primavera, le formazioni ufficiali: le scelte di Punzi per la sfida contro gli scaligeri
Lazio Verona Primavera, le formazioni ufficiali. Punzi sceglie il migliore undici possibile per sbloccarsi e iniziare a guardare con fiducia alla salvezza
Alle 12 la Lazio di Punzi ospita il Verona in una sfida fondamentale per la Primavera biancoceleste. Le formazioni ufficiali.
LAZIO U20: Bosi, Calvani, Bordon, Sulejmani, Gelli, Bordoni, Farcomeni, Munoz, Pinelli, Ferrari, Sana Fernandes. A disp.: Pannozzo, Ciucci, Santagostino, Cuzzarella, Milillo, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Canali, Montano, Curzi. All.: Francesco Punzi
LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
HELLAS VERONA U20: Castagnini, Kurti, Popovic, De Battisti, Monticelli, Feola, Akalé, Tagne, Yildiz, Casagrande, Peci. A disp.: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, Vermesan, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry. All.: Paolo Sammarco
Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sez. Torre Annunziata)