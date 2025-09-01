 Lazio Verona, Petrucci: «Sarri e il popolo biancoceleste, un legame speciale»
Lazio news 24

Published

6 ore ago

on

By

Sarri
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Lazio Verona, Petrucci analizza: «Sarri e il popolo biancoceleste, un legame speciale». Le sue dichiarazioni

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha regalato spettacolo all’Olimpico travolgendo l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, allenatore emergente apprezzato per il suo approccio pragmatico, con un netto 4-0.

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, voce autorevole del panorama calcistico italiano, ha analizzato la prestazione biancoceleste partendo dalle dichiarazioni di Sarri sul popolo laziale:

PAROLE SARRI – «Mi fa effetto sentire un allenatore che non è di Roma e non tifoso che usa questo tipo di parole nei confronti dell’ambiente, è una bella cosa. Ieri mi è piaciuto quando ha aggiunto di essere terrorizzato di non ripagare l’affetto nei suoi confronti con una vittoria, il suo volto trasmetteva emozione».

CASTELLANOS – «Castellanos ha dato dei segnali importanti, era chiamato a rispondere e l’ha fatto a dovere. Bene Guendouzi, leader emotivo della squadra, se c’è di testa anche tutto il gruppo gira insieme a lui. Rovella anche mi è piaciuto molto, il fatto che Sarri continui a pungolarlo positivamente la vedo come una buona cosa».

BELAHYANE – «Per Sarri Belahyane ha le caratteristiche per essere un giocatore importante. E’ giusto mettere lui e Dele-Bashiru in ballottaggio, il nigeriano non sta incidendo. Non voglio sminuire quello che ha fatto Belahyane, ma un conto è dare risposte entrando a partita già chiusa, un conto e fare bene dal primo minuto, ma può assolutamente lottare per diventare un titolare di questa squadra».

I SINGOLI – «Sarri è soddisfatto di Provedel e dal rendimento che ha in allenamento ad oggi il titolare è lui, da vedere se ci sarà alternanza con Mandas. Per quanto riguarda Vecino avrà modo di lavorare in squadra durante questa sosta, mentre Isaksen potrà tornare a partire dalla prossima settimana, lavorerà per Reggio Emilia ma anche qui si utilizzerà cautela, sarà un recupero graduale».

