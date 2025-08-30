Lazio Verona: vigilia di campionato e prima all’Olimpico, scelto l’inno del riscaldamento che debutterà domani contro il Verona

Vigilia di campionato in casa Lazio: domani, domenica sera, alle ore 20:45 lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida tra i biancocelesti e l’Hellas Verona, valida per la seconda giornata di Serie A. Per la squadra allenata da Maurizio Sarri tecnico subentrato in estate con l’obiettivo di riportare entusiasmo e solidità, sarà la prima gara casalinga della stagione, un appuntamento atteso sia dai giocatori sia dai tifosi.

Il ritorno del pubblico biancoceleste

Dopo un’estate caratterizzata da cambiamenti e qualche difficoltà sul mercato, la tifoseria laziale ha risposto presente. I biglietti per la sfida contro il Verona stanno registrando ottimi numeri, segno di un legame forte e di una voglia di sostenere la squadra fin dal primo minuto. L’Olimpico si prepara così a riabbracciare i propri beniamini, tra cui Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995, ex Verona, reduce da una stagione positiva e pronto a confermarsi protagonista.

L’iniziativa social e la scelta musicale

Per rafforzare il legame con il pubblico, la società biancoceleste ha lanciato nei giorni scorsi un sondaggio sui propri canali social, chiedendo ai tifosi di scegliere la canzone che accompagnerà i giocatori durante il riscaldamento pre-partita. Un’iniziativa che rientra nelle novità di questa stagione e che mira a rendere l’esperienza allo stadio ancora più coinvolgente.

Il verdetto è arrivato nella serata di ieri: il brano selezionato è “Rock ‘N’ Roll Star” degli Oasis, iconico pezzo della band britannica che incarna energia, determinazione e spirito di rivalsa. Sarà questa la colonna sonora che accompagnerà Zaccagni e compagni nei minuti che precedono il fischio d’inizio, contribuendo a caricare squadra e tifosi.

Un match dal sapore speciale

Lazio-Verona non è solo una partita di campionato, ma anche un test importante per valutare la condizione della squadra e l’impatto delle nuove idee tattiche di Sarri. Occhi puntati anche su Zaccagni, capitano e simbolo biancoceleste, alla ricerca del primo gol stagionale, e su Rovella, regista capace di illuminare il gioco con la sua visione.

Domani sera, dunque, l’Olimpico sarà il palcoscenico di emozioni, musica e calcio: un mix perfetto per inaugurare la stagione casalinga della Lazio con il sostegno del suo pubblico.