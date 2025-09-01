Lazio, parla Guendouzi: «È molto importante per me segnare. Che assist ha fatto il Taty? Bellissimo!». Ecco le sue parole a Dazn

La Lazio torna a sorridere davanti al proprio pubblico dopo un digiuno casalingo durato sette mesi. Allo Stadio Olimpico, i biancocelesti hanno superato l’Hellas Verona con un convincente 2-0, grazie alle reti di Matteo Guendouzi e Taty Castellanos.

Il primo gol porta la firma di Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, arrivato a Roma nell’estate 2023 dal Marsiglia. Con la sua consueta grinta e capacità di inserimento, il numero 8 ha sbloccato il match con una conclusione precisa, regalando fiducia e slancio alla squadra di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste arrivato in panchina per dare nuova identità al gruppo.

Ai microfoni di DAZN, Guendouzi ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È molto importante per me segnare. Sono un centrocampista e devo trovare più spesso la via del gol. Ma la cosa più importante è la vittoria della squadra, soprattutto perché è il primo successo in casa dopo sette mesi. Ancora di più dopo la partita contro il Como, dove abbiamo giocato come bambini”.

Il riferimento alla sconfitta contro il Como è un chiaro segnale di autocritica: la Lazio, reduce da prestazioni altalenanti, ha bisogno di continuità per risalire la classifica di Serie A.

Guendouzi ha poi elogiato l’assist di Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, autore anche del secondo gol contro il Verona: “Che assist ha fatto il Taty? Bellissimo. Ma abbiamo bisogno ancora di più da lui: può fare più gol e più assist”.

Il successo contro l’Hellas Verona, formazione guidata da Paolo Zanetti e in lotta per la salvezza, rappresenta un’iniezione di fiducia per i capitolini. La prestazione solida, unita alla ritrovata efficacia offensiva, lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni, dove la Lazio dovrà confermare quanto di buono visto all’Olimpico.

Con tre punti preziosi e un Guendouzi in crescita, la squadra biancoceleste sembra aver imboccato la strada giusta per rilanciarsi in campionato. Ora l’obiettivo è dare continuità ai risultati, trasformando questa vittoria in un punto di svolta per la stagione.