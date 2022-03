Lazio, niente scherzi contro il Venezia: la missione è il quinto posto

La Lazio incontrerà stasera il Venezia, una gara da non sottovalutare: Sarri è in emergenza in difesa, Zanetti vuole la salvezza

Una notte che può valere l’Europa. L’Atalanta rallenta contro il Genoa e si stacca di fatto dal treno Champions League, mentre la Roma agguanta il pareggio all’ultimo respiro contro l’Udinese. Due occasioni ghiotte per la Lazio che, questa sera, incontrerà il Venezia e può attuare il sorpasso per il quinto posto.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, Sarri è sempre in credito con il destino: ha perso Radu e Patric in difesa, Lazzari non ha i 90 minuti nelle gambe e Hysaj sembra non convincere più. Il Venezia si gioca inoltre una fetta importante di salvezza e, nonostante l’ampio divario tecnico, quella dell’Olimpico sarà una gara non priva di insidie.