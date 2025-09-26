Lazio, riuscirà a recuperare per Genova Matias Vecino. La situazione in vista del match - Lazio News 24

Lazio, possibile recupero di Matias Vecino in vista della trasferta di Genova

La Lazio si prepara con attenzione alla prossima sfida di Serie A, in programma lunedì sera alle 20:45 contro il Genoa. La trasferta di Genova rappresenta un appuntamento importante per i biancocelesti, che vogliono voltare pagina dopo un inizio di stagione difficile. Tra le buone notizie per Maurizio Sarri potrebbe esserci il recupero di Matias Vecino, centrocampista uruguagio che potrebbe tornare disponibile proprio in vista di questo match fondamentale.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Vecino sarà oggi il grande protagonista a Formello: il centrocampista infatti tornerà ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo un lungo periodo di assenza. Questo allenamento servirà soprattutto per effettuare un primo test sulle sue condizioni fisiche e capire se le sensazioni in vista della partita contro il Genoa siano positive.

Il possibile rientro di Vecino rappresenterebbe una vera e propria boccata d’ossigeno per la Lazio e per Sarri, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una situazione di emergenza a centrocampo. Diverse assenze e infortuni hanno infatti limitato le scelte del tecnico toscano, costringendolo a rivedere spesso le sue idee tattiche e ad adattare la squadra alle circostanze.

Vecino, con la sua esperienza e il suo dinamismo, potrebbe aiutare molto la squadra soprattutto in una fase così delicata della stagione. L’ex interista è un centrocampista completo, capace di offrire copertura difensiva ma anche di inserirsi con efficacia in avanti. Il suo rientro potrebbe dare più equilibrio alla linea mediana della Lazio, permettendo a Sarri di gestire meglio le risorse e di proporre un gioco più fluido e incisivo.

Nel frattempo, la squadra continua la preparazione in vista della trasferta di Genova, consapevole che una vittoria potrebbe rappresentare un’iniezione di fiducia e un punto di svolta dopo un avvio di campionato complicato. Sarri punterà dunque molto sul recupero di Vecino, sperando di poter contare su un centrocampista in più per affrontare una partita che si preannuncia difficile e combattuta.

La Lazio vuole dimostrare carattere e tenacia, e il ritorno di Vecino potrebbe essere fondamentale per centrare questo obiettivo e rilanciare la stagione.