Vecino pronto a rompere gli indugi in casa Lazio. Il piano contro il Sassuolo - Lazio News 24

Lazio, Vecino scalpita: sarà lui il jolly tattico contro il Sassuolo? La situazione attuale

In vista del delicato appuntamento di Serie A contro il Sassuolo, Maurizio Sarri sta studiando attentamente la migliore soluzione a centrocampo per la Lazio, tenendo conto anche dei rientri dagli acciacchi e del recupero di alcuni elementi fondamentali. Al centro delle riflessioni, spicca il nome di Matías Vecino, pronto a giocarsi un’opportunità da titolare contro i neroverdi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Sarri mantiene un asse saldo in mediana con Guendouzi e Rovella nei ruoli di mezzala destra e regista. Il principale dubbio riguarda invece la corsia di sinistra, dove Dele-Bashiru, fresco di rientro dalla nazionale nigeriana, ha ancora bisogno di tempo per ritrovare piena forma fisica e ambientarsi nel modulo biancoceleste.

E qui entra in gioco Vecino. L’uruguaiano è finalmente tornato pienamente a disposizione dopo un periodo di stop fisico. La sua esperienza e la capacità di ricoprire con affidabilità la posizione di mezzala sinistra lo rendono uno degli uomini più preziosi sotto il profilo tattico. Conosce a fondo il linguaggio di Sarri, avendolo già seguito in passato: qualità che lo fanno emergere come un’opzione molto concreta per partire dall’inizio.

L’alternativa, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, è rappresentata da Reda Belahyane, giovane talento che ha brillato nel match contro il Verona con un assist decisivo per Boulaye Dia. Anche lui è in fase di rodaggio e potrebbe offrire energie fresche a partita in corso, ma la presenza di un veterano esperto come Vecino rappresenta un valore aggiunto in una gara dalla lettura tattica raffinata e intensa come Lazio–Sassuolo.

Del resto, Vecino non è un elemento nuovo nella “Lazio” di Sarri. Il suo rinnovo estivo si è rivelato strategico per tamponare l’emergenza in mediana causata dal blocco di mercato, come riportato dal Corriere dello Sport. Essere una figura d’esperienza in un reparto giovane e affamato lo rende ancora più indispensabile.

Anche Cittaceleste.it conferma: Vecino è tornato a disposizione nel corso della settimana ed è considerato “un’alternativa di peso ed esperienza” per la partita di domenica.

In conclusione, il suo contributo non solo sul campo ma anche nello spogliatoio potrebbe essere decisivo. Lazio–Sassuolo sarà la prima prova del cammino stagionale in cui Vecino ha la concreta chance di trasformare aspettative in conferma: un ritorno al centro del progetto tecnico di Sarri che potrebbe essere tanto pragmatico quanto simbolico.