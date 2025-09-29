Lazio, emergenza sotto il profilo degli infortuni. Arriva un nuovo grande piano - Lazio News 24

Lazio, Petrucci fa il punto: Vecino ancora out, su Dele-Bashiru c’è un piano

In vista della delicata trasferta contro il Genoa, la Lazio si presenta con diverse situazioni da monitorare, sia sul piano fisico che gestionale. A fare il punto, in collegamento a Radio Laziale, è stato il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, che ha fornito aggiornamenti importanti sulle condizioni di Matías Vecino e sulla scelta controversa legata all’esclusione di Dele-Bashiru dalla lista dei convocabili.

Parlando della situazione dell’uruguaiano, Petrucci ha spiegato che Vecino, pur essendo clinicamente guarito, non si sente ancora pronto per tornare in campo. Dopo aver ripreso gli allenamenti con il gruppo da venerdì, il centrocampista ha preferito non forzare i tempi: “Ha avuto una lesione muscolare, non un semplice affaticamento. Teme una ricaduta simile a quella dello scorso anno, che lo ha tenuto fuori a lungo,” ha sottolineato il giornalista. Una cautela comprensibile, soprattutto in un momento in cui la Lazio ha bisogno di tutti gli uomini a disposizione, ma anche di evitare rischi inutili.

L’altro tema caldo è quello dell’esclusione di Dele-Bashiru, che ha lasciato spazio a Toma Basic nella lista. Una decisione che ha sollevato polemiche e speculazioni, ma Petrucci ha voluto chiarire: “Non si tratta di una ripicca di Sarri. Il tecnico non è stato convinto dalle prestazioni del giovane centrocampista e, al momento, ha preferito inserire un terzino in più per dare equilibrio alla rosa.”

Petrucci ha poi aggiunto un dettaglio importante sulle dinamiche interne alla Lazio: “Non è vero che ci sono stati contrasti tra Sarri e Fabiani. È chiaro che la società avrebbe preferito escludere un altro profilo, ma non c’è stato alcun tipo di scontro.” La situazione resta comunque fluida, perché il club ha ancora un secondo slot disponibile per effettuare modifiche alla lista prima di gennaio. L’obiettivo, secondo quanto riferito, è reintegrare Dele-Bashiru al posto di un altro giocatore, ma non di Basic.

In casa Lazio, dunque, il clima resta sotto controllo ma con alcune tensioni da gestire. Tra infortuni, scelte tecniche e obiettivi da raggiungere, la squadra biancoceleste è chiamata a mantenere compattezza e concentrazione.