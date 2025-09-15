Lazio, Vecino ci sarà in vista del derby contro la Roma? Spuntano le novità - Lazio News 24

Lazio, Vecino in dubbio per il derby: buone notizie cliniche, ma resta un blocco mentale

In casa Lazio, l’attenzione è tutta rivolta al prossimo derby della Capitale contro la Roma, una sfida che potrebbe segnare una svolta nella stagione biancoceleste. Tra i tanti interrogativi legati alla formazione, uno dei casi più delicati riguarda Matias Vecino, ancora in dubbio per la stracittadina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista uruguaiano sta affrontando un recupero complicato: dal punto di vista clinico, gli ultimi esami hanno dato esito positivo, ma Vecino continua a non sentirsi pienamente pronto, soprattutto dal punto di vista mentale.

Il numero 5 della Lazio, infatti, non ha ancora ritrovato quella serenità necessaria per tornare in campo in un match ad altissima intensità come Lazio-Roma. Per questo motivo, lo staff medico e psicologico del club ha avviato con lui un trattamento differenziato, mirato non solo al recupero fisico, ma anche alla rielaborazione emotiva del problema, per permettergli di ritrovare fiducia nei propri mezzi.

Vecino rappresenta un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. La sua assenza, se confermata, potrebbe costringere l’allenatore della Lazio a rivedere l’intero assetto del centrocampo. L’uruguaiano, infatti, è uno dei pochi giocatori della rosa in grado di garantire equilibrio, fisicità ed esperienza, soprattutto in una partita che vale molto più dei tre punti.

La Lazio spera ancora in un recupero in extremis, ma la decisione finale spetterà al calciatore. E in queste ore la priorità sembra essere quella di farlo sentire di nuovo sereno e mentalmente “libero” per tornare ad aiutare i compagni in campo.

Nel frattempo, Sarri prepara le alternative. Con Vecino in dubbio, salgono le quotazioni di Cataldi in regia, con Guendouzi e Luis Alberto o Belahyane ai lati. Tuttavia, ogni modifica forzata rischia di pesare in un match complesso come il derby, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

La situazione resta in evoluzione, ma la Lazio monitora ogni passo di Vecino con attenzione e rispetto. La speranza, in casa biancoceleste, è che il centrocampista possa stringere i denti e rientrare tra i convocati per una sfida tanto sentita quanto fondamentale per il morale del gruppo.