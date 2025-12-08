 Lazio, valutazioni dopo la gara contro il Bologna. Due punti persi o uno guadagnato? - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, valutazioni dopo la gara contro il Bologna. Due punti persi o uno guadagnato?

News

Rinnovo Marusic, il giocatore prolungherà con la Lazio? La situazione attuale non lascia dubbi sul mercato

News

Lazio, come giudicare Tavares? Ecco cosa si dice sull'esterno biancoceleste. Il punto non lascia dubbi

News

Lazzari, nel mezzo un nuovo grande record con la Lazio. Scritta la storia della società biancoceleste

News

Calciomercato Lazio, Sarri frena Insigne? Cambia completamente l'idea della squadra biancoceleste

News

Lazio, valutazioni dopo la gara contro il Bologna. Due punti persi o uno guadagnato?

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, torna subito la valutazione completa della squadra biancoceleste. Il punto

La Lazio torna sotto i riflettori dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna allo Stadio Olimpico, una gara intensa che ha lasciato sensazioni contrastanti nell’ambiente biancoceleste. Il punto conquistato non cambia gli equilibri della corsa europea, ma conferma che la Lazio sta crescendo nel gioco pur mostrando ancora diversi limiti individuali. La sfida tra Sarri e Italiano ha offerto ritmi alti e qualità, con due squadre ben organizzate e capaci di alternare fasi di grande brillantezza ad altre più complesse.

I quotidiani nazionali hanno analizzato con attenzione la prestazione della Lazio, evidenziando luci e ombre nei singoli. Tra i migliori spicca Provedel, valutato tra 6,5 e 7: ancora una volta il portiere della Lazio si conferma fondamentale. Bene anche Guendouzi, leader del centrocampo biancoceleste, spesso premiato con un 7. Romagnoli offre sicurezza, mentre Isaksen – autore del gol – riceve giudizi positivi ma non eccellenti, penalizzato da qualche occasione sprecata.

A lasciare perplessi, invece, sono state alcune prove individuali che hanno frenato la Lazio nei momenti chiave del match. Su tutti Gila, valutato tra il 4 e il 4,5 dai più importanti quotidiani sportivi. Ancora più deludente Tavares, bocciato con un 4 quasi unanime: la fascia sinistra della Lazio ha sofferto per tutta la gara, costringendo Sarri a correre ai ripari con l’ingresso di Lazzari.

Castellanos non riesce a incidere come la Lazio si aspetta e le sue valutazioni oscillano attorno al 5. Meglio Noslin, che entrando dalla panchina ridà vivacità all’attacco. Zaccagni offre una prova sufficiente ma non ancora ai livelli mostrati nelle passate stagioni.

Nel complesso, la Lazio esce dall’Olimpico con sensazioni miste: prestazione convincente a tratti, qualche limite evidente da colmare e la consapevolezza che la corsa all’Europa è più aperta che mai. Sarri ottiene voti compresi tra 6 e 6,5, a testimonianza di una squadra in crescita ma ancora incompleta.

LEGGI ANCHE LE ULTIME IN CASA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.