Lazio, valutazioni dopo la gara contro il Bologna. Due punti persi o uno guadagnato? - Lazio News 24

Lazio, torna subito la valutazione completa della squadra biancoceleste. Il punto

La Lazio torna sotto i riflettori dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna allo Stadio Olimpico, una gara intensa che ha lasciato sensazioni contrastanti nell’ambiente biancoceleste. Il punto conquistato non cambia gli equilibri della corsa europea, ma conferma che la Lazio sta crescendo nel gioco pur mostrando ancora diversi limiti individuali. La sfida tra Sarri e Italiano ha offerto ritmi alti e qualità, con due squadre ben organizzate e capaci di alternare fasi di grande brillantezza ad altre più complesse.

I quotidiani nazionali hanno analizzato con attenzione la prestazione della Lazio, evidenziando luci e ombre nei singoli. Tra i migliori spicca Provedel, valutato tra 6,5 e 7: ancora una volta il portiere della Lazio si conferma fondamentale. Bene anche Guendouzi, leader del centrocampo biancoceleste, spesso premiato con un 7. Romagnoli offre sicurezza, mentre Isaksen – autore del gol – riceve giudizi positivi ma non eccellenti, penalizzato da qualche occasione sprecata.

A lasciare perplessi, invece, sono state alcune prove individuali che hanno frenato la Lazio nei momenti chiave del match. Su tutti Gila, valutato tra il 4 e il 4,5 dai più importanti quotidiani sportivi. Ancora più deludente Tavares, bocciato con un 4 quasi unanime: la fascia sinistra della Lazio ha sofferto per tutta la gara, costringendo Sarri a correre ai ripari con l’ingresso di Lazzari.

Castellanos non riesce a incidere come la Lazio si aspetta e le sue valutazioni oscillano attorno al 5. Meglio Noslin, che entrando dalla panchina ridà vivacità all’attacco. Zaccagni offre una prova sufficiente ma non ancora ai livelli mostrati nelle passate stagioni.

Nel complesso, la Lazio esce dall’Olimpico con sensazioni miste: prestazione convincente a tratti, qualche limite evidente da colmare e la consapevolezza che la corsa all’Europa è più aperta che mai. Sarri ottiene voti compresi tra 6 e 6,5, a testimonianza di una squadra in crescita ma ancora incompleta.

