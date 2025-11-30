Lazio, un mercato all’insegna della rivoluzione? Ecco quale sarà il piano di Fabiani

Lazio, il mercato comporterà una rivoluzione? Ecco cosa risulta sotto il profilo del cambiamento in casa biancoceleste

Con il chiarimento tra le parti ormai completato, in casa Lazio si guarda ora con concretezza alla finestra di mercato invernale. La squadra di Sarri sta pianificando interventi mirati, sia in entrata sia in uscita, con l’obiettivo di rinforzare la rosa senza stravolgere l’equilibrio costruito finora. I nomi più caldi in uscita sono quelli di Dele-Bashiru, Noslin e Belahyane, mentre in cima alla lista degli acquisti figurano Lorenzo Insigne e Ivan Ilic, ritenuti i profili ideali per dare qualità e esperienza immediata.

Secondo quanto riportano Il Messaggero e il Corriere dello Sport, il Mercato Lazio per gennaio si prospetta come una mini rivoluzione. Sarri vuole avere l’ultima parola su ogni movimento: nessuna cessione senza un sostituto approvato dal tecnico, per garantire continuità tattica e inserire elementi funzionali al suo gioco. Giovedì scorso è arrivata la prima convergenza con il direttore sportivo sulle cessioni di Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin, segnando il via libera alle operazioni in uscita.

Per quanto riguarda gli acquisti, Sarri sa bene che il mercato di gennaio non permette colpi faraonici, ma punta a inserimenti intelligenti e immediatamente utili. Lorenzo Insigne, svincolato, rappresenta la soluzione ideale: esperienza, qualità e adattabilità tattica senza tempi di attesa, pronto a inserirsi subito nello schema biancoceleste. Sul fronte giovani, invece, Ivan Ilic emerge come un buon compromesso: dinamico, versatile e con margini di crescita, capace di completare il reparto di centrocampo.

Il tecnico spinge anche per un esterno che possa dare profondità e freschezza alla manovra offensiva, ma nel caso l’opzione giovane non si concretizzi, la preferenza ricade su un profilo affidabile e già pronto all’impatto immediato, come Insigne. L’obiettivo della società è chiaro: con il Mercato Lazio, gennaio diventa il momento per consolidare la rosa, liberando spazio per chi non rientra nei piani e inserendo giocatori funzionali al gioco di Sarri, senza compromettere l’equilibrio tattico e finanziario del club.

In sintesi, tra partenze programmate e rinforzi mirati, la Lazio lavora per arrivare alla ripresa del campionato con una squadra competitiva e subito pronta a lottare per obiettivi ambiziosi, trasformando il mercato invernale in un’occasione strategica per migliorare la qualità della rosa.

