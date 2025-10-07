Lazio, infortunio per quel giocatore. La situazione preoccupa Sarri? Il punto - Lazio News 24

Lazio, infortunio per Boulaye Dia: niente Nazionale e stop a Formello. La situazione

La sosta per le nazionali porta una brutta notizia in casa Lazio. Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, non prenderà parte agli impegni con la selezione del Senegal a causa di un infortunio rimediato durante la gara di campionato contro il Torino. Il giocatore, inizialmente convocato, ha dovuto rinunciare e resterà a Formello per recuperare sotto l’occhio attento dello staff medico della Lazio.

La decisione è stata presa dopo i primi esami che hanno evidenziato un problema fisico tale da impedirgli di affrontare i viaggi e gli impegni con la Nazionale africana. Al suo posto, la federazione senegalese ha convocato Habib Diallo, che prenderà parte agli incontri previsti durante questa sosta internazionale.

Per la Lazio, l’infortunio di Dia rappresenta un piccolo campanello d’allarme. Anche se le sue condizioni non sembrano preoccupanti, il club seguirà con grande attenzione l’evolversi della situazione. Dia resterà nella Capitale per tutta la pausa, dedicandosi alle terapie e a un percorso di recupero studiato su misura. L’obiettivo è averlo nuovamente a disposizione per le sfide cruciali che attendono i biancocelesti alla ripresa del campionato.

Arrivato in estate con grandi aspettative, Dia sta cercando di ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella rosa della Lazio. Il suo apporto sarà fondamentale nella seconda parte della stagione, soprattutto considerando le rotazioni in attacco e gli impegni ravvicinati che attendono la squadra di Maurizio Sarri tra Serie A e coppe.

La speranza dello staff tecnico è che si tratti solo di un affaticamento o di un lieve fastidio muscolare, risolvibile in pochi giorni. Le prossime sedute a Formello saranno decisive per valutare se l’attaccante potrà tornare ad allenarsi in gruppo già dalla prossima settimana.

In un momento in cui la Lazio cerca equilibrio e risultati continui, anche la gestione delle condizioni fisiche dei propri giocatori diventa essenziale. L’assenza di Dia in Nazionale, se da un lato è un piccolo contrattempo personale per lui, dall’altro offre al club l’occasione per monitorarlo da vicino e recuperarlo in piena sicurezza.