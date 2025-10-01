Oddi sulla Lazio: «I biancocelesti ora sono una grande squadra. Temevo solo una cosa» - Lazio News 24

Oddi: «La Lazio ha reagito da squadra vera. Dopo il derby temevo il peggio»

L’ex difensore Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la preziosa vittoria della Lazio contro il Genoa, arrivata in un momento cruciale per il club biancoceleste. Un successo che ha riportato fiducia in un ambiente che sembrava sull’orlo di una crisi profonda, dopo il brutto ko nel derby contro la Roma.

«Per come è cambiata la Lazio, vista l’emergenza in corso, la squadra ha dato un segnale forte», ha esordito Oddi. «L’approccio alla gara è stato quello giusto. Questo dimostra che l’allenatore ha a disposizione un gruppo capace di adattarsi, anche quando cambia il modulo. La Lazio è entrata in campo con il giusto atteggiamento, mostrando carattere e volontà di reagire».

Il riferimento è soprattutto alla gestione del post-derby, un momento delicato per qualsiasi squadra, ma che la Lazio ha saputo affrontare a testa alta. «Ero molto scettico prima della sfida di Marassi», ha ammesso Oddi. «Una sconfitta così pesante nel derby può abbatterti mentalmente. Invece, contro il Genoa, la squadra ha reagito con forza. Nessuno ha sfigurato, tutti hanno dato il massimo. Questo deve dare grande fiducia allo staff tecnico».

Oddi ha poi sottolineato come, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alle tensioni tra società e tifosi, la Lazio abbia dimostrato coesione e spirito di sacrificio. «I giocatori hanno dato il 110%. È un segnale che deve essere colto e valorizzato. Non si vincono partite come quella di lunedì senza determinazione e compattezza».

Un passaggio dell’intervista è stato dedicato anche a Tavares, giovane talento biancoceleste: «Quando parte palla al piede mi piace molto», ha commentato Oddi. «Se capisce che nel calcio bisogna anche difendere, può diventare davvero un grande giocatore. Ha potenzialità enormi, ma deve crescere sul piano della disciplina tattica».

Questa vittoria segna un momento importante per la Lazio, che ora dovrà trovare continuità per risalire la classifica e ritrovare serenità. Il successo contro il Genoa non risolve tutto, ma dimostra che il gruppo è ancora vivo, unito e pronto a lottare.