Lazio, cosa bisogna fare per avere più continuità. Ecco una soluzione - Lazio News 24

Lazio, Mattei: «Vittoria meritata con la Juve. Ora servono continuità e concentrazione»

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto in conferenza stampa a Radiosei, ha commentato con entusiasmo il successo della Lazio nella sfida contro la Juventus, sottolineando la prova di carattere della squadra di Maurizio Sarri e il rendimento dei singoli. Una vittoria che ha riportato fiducia in casa biancoceleste e che potrebbe rappresentare la svolta della stagione.

Secondo Mattei, la Lazio ha battuto la Juventus con pieno merito, grazie a una prestazione di sacrificio e di grande intensità. «Era una partita da tripla – ha spiegato – ma la Lazio ha dato il 110%. La Juventus è stata discontinua, mentre i biancocelesti hanno giocato con coraggio, superando ogni aspettativa. Lo stesso Sarri ha ammesso che non si aspettava una prova così convincente da Isaksen».

Il giornalista ha poi evidenziato l’importanza dei singoli, in particolare di Toma Basic e Gustav Isaksen, protagonisti della serata all’Olimpico. «Il premio di migliore in campo è andato a Basic per il gol decisivo, ma per me il vero trascinatore è stato Isaksen. Ha fatto impazzire la difesa della Juventus, saltando l’uomo e creando occasioni continue. Questo atteggiamento è quello che serve alla Lazio, giocatori capaci di rompere gli equilibri e di dare ritmo alla manovra».

Guardando avanti, Mattei ha invitato la Lazio a non abbassare la guardia e a mantenere la concentrazione nei prossimi impegni. «Questa Lazio ha ancora dei limiti tecnici, ma se resta compatta e concentrata può ottenere grandi risultati. Le prossime due gare, contro Pisa e Cagliari, saranno fondamentali. Fare sei punti significherebbe cambiare completamente il volto della stagione. L’importante è non ripetere l’errore di sentirsi superiori, come accaduto contro il Sassuolo».

Sulla sfida Pisa–Lazio, Mattei è stato molto chiaro: «È una partita più difficile da preparare rispetto a Lazio–Juventus. Se l’approccio sarà sbagliato come a Como o a Reggio Emilia, la gara si complica. Ma se la squadra giocherà con la stessa intensità mostrata contro la Juve, allora sarà tutto più semplice».

In conclusione, Mattei ha ribadito come la Lazio abbia ritrovato compattezza, ma debba dimostrare maturità e continuità. «La vittoria con la Juventus è un punto di ripartenza, non di arrivo. Ora la Lazio deve crescere e dare seguito a questo risultato».

