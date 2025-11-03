Lazio, pronta una grande (e particolare) coreografia. La situazione in vista del match contro il Cagliari - Lazio News 24

Lazio, all’Olimpico una notte di emozioni: i tifosi ricordano Vincenzo Paparelli con una coreografia speciale

L’atmosfera dello Stadio Olimpico si prepara a tingersi di biancoceleste per una serata dal profondo valore simbolico. In occasione della sfida tra Lazio e Cagliari, i tifosi della Curva Nord renderanno omaggio a Vincenzo Paparelli, storico sostenitore della Lazio scomparso tragicamente nel 1979. A quarantasei anni da quel drammatico episodio, il popolo laziale si stringe ancora una volta nel suo ricordo, dimostrando come la memoria di Paparelli resti un simbolo eterno di appartenenza e passione.

Lazio-Cagliari: una partita da vincere, una serata da ricordare

Questa sera, alle 20:45, la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo contro il Cagliari con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi per risalire la classifica e rilanciare le proprie ambizioni in Serie A. Ma oltre al risultato sportivo, sarà una notte dedicata soprattutto ai sentimenti e alla memoria.

In Curva Nord è prevista una scenografia speciale per ricordare Paparelli, realizzata con la consueta cura e passione dei tifosi laziali. Gli organizzatori hanno invitato tutti i presenti a entrare allo stadio con largo anticipo per partecipare attivamente al momento commemorativo. «Invitiamo tutti a essere sugli spalti almeno un’ora prima – spiegano i promotori – ci saranno indicazioni precise, troverete del materiale sui seggiolini. È fondamentale collaborare: questa sera è per Vincenzo, ed è per ognuno di noi».

Il ricordo di Paparelli, simbolo di un popolo

La Lazio e il suo tifo non hanno mai dimenticato Vincenzo Paparelli, vittima innocente della violenza negli stadi, colpito da un razzo il 28 ottobre 1979 durante il derby con la Roma. Da allora, il suo nome è diventato parte integrante della storia biancoceleste. Ogni anno, la tifoseria gli dedica cori, striscioni e momenti di raccoglimento, segno di una memoria che non si spegne.

Quest’anno, l’omaggio assume un valore ancora più sentito: dopo il mancato tributo a Pisa per motivi di ordine pubblico, la Curva Nord ha deciso di organizzare una coreografia imponente all’Olimpico, con il chiaro messaggio che «Vincenzo rappresenta ogni laziale».

Una notte di cuore biancoceleste

La Lazio giocherà per i tre punti, ma anche per onorare la propria storia. Tra bandiere, luci e cori, l’Olimpico si trasformerà in un abbraccio collettivo per Vincenzo Paparelli: un modo per dire che la sua memoria vive ancora, nel cuore di ogni tifoso laziale.