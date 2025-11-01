Calciomercato Lazio, Daghim entusiasmerebbe la piazza. Manca soltanto questa cosa! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Adam Daghim nel mirino per l’attacco, ma solo a partire da giugno

Il calciomercato Lazio è sempre in fermento, e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, un nome che continua a circolare tra i possibili rinforzi per l’attacco biancoceleste è quello di Adam Daghim, giovane attaccante del Salisburgo. Tuttavia, l’operazione per il talento marocchino non è destinata a concretizzarsi nel breve periodo, ma piuttosto nella sessione di mercato estiva del 2024.

Daghim, classe 2003, è un attaccante dalle ottime qualità fisiche e tecniche, che ha attirato su di sé l’attenzione di numerosi club europei. Dopo essersi messo in luce con il Salisburgo, il giocatore è stato ceduto in prestito al Wolfsburg, dove passerà tutta la stagione 2023/2024. La decisione di prestarlo al club tedesco è stata presa per dargli maggiore esperienza e tempo di gioco, ma ciò non significa che il suo futuro lontano dall’Austria sia ormai scritto. Infatti, come sottolineato dal quotidiano romano, il suo nome resta “papabile” per il calciomercato Lazio.

L’interesse della Lazio per Daghim, secondo le ultime voci, sarebbe concreto e si concretizzerà probabilmente a partire dal prossimo giugno, quando il giovane rientrerà al Salisburgo dopo il prestito al Wolfsburg. A quel punto, il club biancoceleste, che sta cercando di rinforzare il reparto offensivo, potrebbe tentare l’assalto, valutando attentamente le sue prestazioni durante la stagione in Bundesliga. Daghim, infatti, ha ancora un contratto con il Salisburgo e, se dovesse confermare il suo talento, sarebbe uno degli obiettivi principali per l’estate, soprattutto per una Lazio che cercherà di rinnovare e arricchire il proprio attacco.

Il suo profilo si inserisce perfettamente nelle linee guida del mercato della Lazio, che sta cercando di puntare su giovani talenti in grado di crescere e integrarsi rapidamente nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Se il prestito al Wolfsburg si rivelerà positivo, con buoni numeri e continuità, Daghim potrebbe diventare un’opportunità interessante per il club capitolino.

Per il momento, però, qualsiasi trattativa è rinviata, e la Lazio dovrà pazientare fino alla fine della stagione per capire se Daghim potrà davvero fare il suo ingresso in biancoceleste.

