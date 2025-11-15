Calciomercato Lazio, momento delicato tra contestazione e ovviamente quello che sarà gennaio. Il punto

Lazio, Bezzi: tra momento delicato e polemiche societarie servirebbe strategia. La situazione attuale di mercato

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il noto giornalista Gianni Bezzi ha commentato il momento vissuto dalla Lazio di Sarri, soffermandosi anche sulle tensioni legate alla situazione societaria dei biancocelesti. Secondo Bezzi, la pausa del campionato rappresenta un’opportunità importante per allenatore e squadra: “Questa sosta ci dice che è una settimana in cui Sarri può lavorare un po’ di più col gruppo, nonostante ci siano giocatori impegnati in Nazionale”.

La pausa, spiega il giornalista, è utile anche dal punto di vista gestionale. La società ha l’occasione di valutare la rosa e capire le strategie in vista del mercato di gennaio. Non è un caso, sottolinea Bezzi, che si torni a parlare di Insigne come possibile rinforzo per la Lazio, un giocatore che potrebbe dare qualità e profondità alla squadra, contribuendo a risolvere alcune delle lacune emerse nel corso della stagione.

Sul fronte tifosi e polemiche, Bezzi mostra una certa stanchezza. “La Lazio mi sta un po’ annoiando, sono stufo di sentire le solite critiche contro il presidente”, afferma il giornalista. Secondo lui, molte delle tensioni accumulate non portano risultati concreti e rischiano di alimentare solo divisioni. La delusione dei tifosi, pur comprensibile, non dovrebbe sfociare in attacchi continui a chi guida la società. Bezzi evidenzia come il presidente della Lazio, anche nei momenti più difficili, abbia rafforzato la sua posizione, dimostrando determinazione.

Gli episodi di protesta, dagli striscioni in Parlamento agli aerei sopra lo stadio, secondo Bezzi non hanno prodotto effetti concreti. “Chi fa questo e ha visto che nulla cambia, non può pensare che la politica aiuti”, osserva. In altre parole, servirebbe un approccio più razionale e strategico sia da parte dei tifosi sia della società, per cercare soluzioni efficaci senza cadere in inutili polemiche.

In definitiva, la Lazio attraversa una fase delicata: sul campo servono prestazioni più convincenti, mentre fuori dal campo occorre gestire le tensioni con equilibrio. Secondo Bezzi, il momento può rappresentare anche un’opportunità per lavorare sul gruppo e rafforzare la squadra in vista del girone di ritorno. La speranza dei tifosi è vedere una Lazio più incisiva e compatta, capace di trasformare le parole in risultati concreti e ridare entusiasmo a un ambiente che negli ultimi mesi ha vissuto più dubbi che certezze.

