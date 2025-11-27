Lazio, Basic rinnoverà in casa biancoceleste? Ecco la situazione attuale intorno al giocatore laziale

Lazio, strada ancora lunga per il rinnovo di Basic. La situazione attuale dei biancocelesti

Il futuro di Basic continua a essere uno dei temi più caldi del Calciomercato Lazio, con una situazione in continua evoluzione che sta attirando l’attenzione di numerosi club europei. Il centrocampista croato, protagonista di un rendimento in crescita nelle ultime settimane, si è imposto come una delle sorprese più positive della rosa biancoceleste, tanto da finire nel mirino di società estere pronte a sondare la sua situazione contrattuale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’aggiornamento del 26 novembre conferma che le prestazioni di Basic non sono passate inosservate: diversi club, tra cui il Betis Siviglia, avrebbero iniziato a raccogliere informazioni sul giocatore e a monitorarne la posizione in vista della prossima finestra di mercato. Un interesse crescente che inevitabilmente influisce sulle strategie della Lazio in ottica rinnovo.

Il club biancoceleste, infatti, si trova davanti a un bivio importante. Da un lato, c’è il desiderio di valorizzare un calciatore che, sotto la guida tecnica di Sarri prima e del nuovo corso poi, ha mostrato segnali di maturazione tecnica e tattica. Dall’altro, pesa la necessità di evitare che Basic si avvicini troppo alla scadenza contrattuale senza una soluzione concreta, con il rischio di una partenza a parametro zero — uno scenario che a Formello vogliono assolutamente scongiurare.

Nel quadro del Calciomercato Lazio, il possibile rinnovo di Basic assume dunque una doppia valenza: tecnica ed economica. Blindarlo permetterebbe al club di preservare il proprio patrimonio sportivo, evitando di perdere un giocatore in crescita e garantendosi maggiore potere contrattuale in caso di eventuali offerte future. Allo stesso tempo, però, la trattativa appare tutt’altro che in discesa. La distanza tra le parti esiste, e prima di aprire un dialogo concreto la società vuole valutare con attenzione tutte le implicazioni finanziarie legate al nuovo accordo.

D’altra parte, il ragazzo sembra concentrato sul presente, consapevole del momento positivo e desideroso di ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella Lazio. La sua crescita ha attirato l’interesse internazionale, ma non ha alterato il suo rendimento, segno di una maturità che non passa inosservata né ai tifosi né alla dirigenza.

In definitiva, il dossier Basic rimane aperto e ricco di possibili sviluppi. Il Calciomercato Lazio lo vede come uno dei nodi principali da sciogliere nei prossimi mesi, con la società chiamata a decidere se puntare sul suo rinnovo oppure valutare proposte dall’estero. Una cosa è certa: il futuro del centrocampista sarà uno dei temi più discussi nella seconda parte della stagione.

