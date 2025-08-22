Piscedda sulla Lazio: «Occhio al Como! Loro possono colpire su quell'aspetto» - Lazio News 24

Piscedda sull’esordio della Lazio: «Como squadra pericolosa, ma la Lazio può colpire in campo aperto»

Ai microfoni di Radio Laziale, l’ex calciatore biancoceleste Massimo Piscedda ha commentato l’imminente esordio in campionato della Lazio contro il Como, soffermandosi su alcune scelte tattiche che potrebbe adottare Maurizio Sarri per la prima giornata. Oltre all’analisi sugli avversari, Piscedda ha espresso opinioni anche su singoli giocatori e reparti della rosa biancoceleste.

Le parole di Piscedda sulla Lazio e il Como

«Il Como segna e subisce tanto, è una squadra che vuole imporsi nel calcio italiano “spagnoleggiando”» – ha dichiarato Piscedda – «Deve un po’ modificarsi per evitare le contromosse degli avversari. La Serie A è tra i campionati più tattici, ti studia e ti colpisce. Il Como è una buonissima squadra, ma credo che si modificherà. Ha fatto acquisti molto buoni, soprattutto in prospettiva. Si è rafforzato, vedremo come andrà a finire. Domenica bisogna lasciar loro il pallino e colpirli in campo aperto. La Lazio lì è molto temibile. Non si può aspettare tutta la gara. Un allenatore bravo legge le situazioni e fa le mosse giuste».

Il ballottaggio a centrocampo

A proposito della regia, Piscedda ha spiegato: «Cataldi o Rovella? A Como partirei con Rovella, per non bocciarlo subito. La maglia da titolare se l’è guadagnata lo scorso anno. Cataldi è valido, ma Rovella deve partire dall’inizio. Sono diversi, ma non cambia molto. Sarri dovrebbe però chiedergli più verticalizzazioni, più coraggio nella giocata».

Su Gila e la difesa

Piscedda ha detto la sua anche su Gila: «Per me è peggiorato. Lo scorso anno, soprattutto nel girone di ritorno, ha commesso errori non da lui. È uno dei più bravi in Italia, ma spesso gli manca l’umiltà. Forse si crede Sergio Ramos (ride, ndr). Provstgaard? Ancora da valutare».

Il duello tra i pali

Sui portieri: «Credo che Sarri punti ancora su Provedel. L’importante è avere due portieri forti, che si stimolano a vicenda. Mandas ha fatto bene, Provedel è calato. Ma tra loro non c’è rivalità, solo sana competizione».

L’attacco della Lazio

Infine, sulle punte: «Io metterei sia Dia che Castellanos. Sono utili entrambi in ripartenza. Credo però che Sarri li alternerà, non li vedo insieme dal primo minuto».