Massimo Mauro sulla Lazio: «Poca concretezza da parte dei biancocelesti. Ecco perché» - Lazio News 24

Lazio, Massimo Mauro critico: «Tanti tocchetti, ma poca concretezza»

Il clima si fa rovente in vista del prossimo Derby della Capitale, e tra i tanti opinionisti che hanno voluto dire la loro spicca Massimo Mauro, ex calciatore e ora stimato giornalista. Intervistato da la Repubblica, Mauro ha commentato senza troppi giri di parole lo stato attuale della Lazio, che arriva alla stracittadina con molte incognite e poche certezze.

Secondo Mauro, il match tra Lazio e Roma, in programma domenica, «sarà un derby della disperazione». Parole forti, che descrivono bene il momento complicato delle due squadre romane. Entrambe stanno attraversando una fase delicata della stagione, con risultati altalenanti e un rendimento che non ha rispettato le aspettative iniziali.

Lazio sotto esame: manca la verticalità

In particolare, Massimo Mauro ha puntato il dito sul gioco espresso dalla squadra di Maurizio Sarri, evidenziando un problema già noto ai tifosi della Lazio: il possesso sterile. «Tanti tocchetti ma poca verticalizzazione», ha osservato l’ex centrocampista, sottolineando la tendenza della Lazio a girare palla orizzontalmente senza trovare sbocchi concreti in avanti. Questo tipo di gioco, se non accompagnato da cambi di ritmo e profondità, diventa prevedibile e facilmente arginabile dagli avversari.

Zaccagni unico guizzo della Lazio

Sempre secondo Mauro, l’unico elemento che ha creato un po’ di pericolo nelle ultime uscite della Lazio è stato Mattia Zaccagni, che con la sua tecnica e la sua voglia ha provato a rompere la monotonia del gioco biancoceleste. Tuttavia, un solo giocatore non basta per risollevare le sorti di un’intera squadra, soprattutto in un derby così sentito come quello contro la Roma.

Lazio: un derby per rilanciarsi o affondare?

Il derby Lazio-Roma si preannuncia carico di tensione e significati. Non è solo una sfida di campanile, ma anche un possibile spartiacque per la stagione. La Lazio deve ritrovare idee, intensità e soprattutto efficacia sotto porta. Con un gioco più incisivo e una mentalità più aggressiva, la squadra di Sarri potrà provare a invertire la rotta proprio nel momento più delicato.

Per la Lazio, dunque, non sarà solo una partita: sarà un test di maturità, carattere e identità. E nel derby, si sa, può davvero cambiare tutto.