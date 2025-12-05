 Lazio, la situazione attuale sotto il profilo degli infortuni. Il punto di Maurizio Sarri - Lazio News 24
Lazio, la situazione attuale sotto il profilo degli infortuni. Il punto di Maurizio Sarri

Sarri
Mg Milano 30/04/2023 - campionato di calcio serie A / Inter-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Aggiornamenti in casa Lazio: infortunati e rientri in vista. Ecco la situazione attuale in casa biancocelesti

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio prosegue il lavoro di recupero per i giocatori infortunati. Il regista biancoceleste sta seguendo con attenzione il protocollo riabilitativo e nei prossimi giorni potrebbe sottoporsi a un provino in campo, utile per testare le condizioni del muscolo e valutare la possibilità di un ritorno graduale all’attività agonistica.

La convocazione per la prossima sfida contro il Bologna appare difficile, ma non è escluso che il regista possa essere disponibile per la trasferta contro il Parma, in programma nei turni successivi. La società e lo staff medico della Lazio restano ottimisti, monitorando con attenzione ogni passo del recupero per garantire il rientro in sicurezza e senza rischi di ricadute.

Parallelamente, prosegue al meglio anche il percorso di recupero di Nicolò Rovella, che tornerà a disposizione della Lazio a gennaio dopo l’operazione alla pubalgia. Il centrocampista, uno dei giovani più promettenti della rosa biancoceleste, sta seguendo un programma specifico per tornare in piena forma e contribuire alla seconda parte della stagione.

Questi rientri rappresentano un elemento strategico per la Lazio, che punta a consolidare la propria posizione in campionato e a rinforzare il centrocampo, settore fondamentale per la costruzione del gioco. La gestione degli infortunati, unita a un’attenta programmazione degli allenamenti, è al centro delle priorità dello staff tecnico guidato dall’allenatore, che mira a sfruttare al meglio ogni risorsa disponibile per raggiungere gli obiettivi stagionali.

In sintesi, la Lazio guarda con fiducia ai prossimi mesi: tra provini in campo e recuperi programmati, la squadra biancoceleste punta a recuperare elementi chiave e rafforzare il proprio organico per affrontare con competitività il proseguo della stagione.

