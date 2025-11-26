Lazio, Castellanos ritorna in gruppo e sarà disponibile per Milano. Gila resta in dubbio. In caso di assenza, Sarri ha pronte due soluzioni

Lazio, buone notizie per Sarri. Castellanos è ritornato in gruppo e sarà disponibile per Milano. Restano da valutare le condizioni di Sarri

La Lazio ritrova un tassello importante in attacco ma deve allo stesso tempo fare i conti con un nuovo stop a centrocampo. Nel pomeriggio è arrivata finalmente una buona notizia: Castellanos è tornato ad allenarsi in gruppo, segnando un passo decisivo verso il rientro dopo oltre un mese e mezzo di assenza. L’attaccante della Lazio si era fermato durante la sosta di ottobre a causa di una lesione di medio grado al retto femorale della coscia destra e aveva dovuto osservare un lungo percorso riabilitativo. Ora il peggio sembra alle spalle: il Taty dovrebbe tornare tra i convocati già per la sfida di sabato sera e Sarri valuterà con attenzione se concedergli qualche minuto.

Una scelta non semplice per l’allenatore della Lazio, che dovrà dosare le energie dell’argentino, anche alla luce degli imminenti impegni. La prossima settimana i biancocelesti debutteranno in Coppa Italia, nuovamente contro il Milan, e subito dopo affronteranno il Bologna in una gara molto delicata allo Stadio Olimpico. A complicare il quadro c’è inoltre la prossima partenza di Dia per la Coppa d’Africa: per questo motivo la Lazio non può permettersi di rischiare una ricaduta di Castellanos in un momento così cruciale della stagione.

Se in attacco la Lazio sorride, a centrocampo arriva invece una brutta tegola: Cataldi sarà costretto allo stop. Gli esami effettuati ieri hanno evidenziato una lesione di lieve entità al polpaccio. I tempi di recupero stimati sono di circa venti giorni, anche se lo staff medico della Lazio valuterà quotidianamente l’evoluzione del problema per capire se sia possibile un rientro anticipato. Nel frattempo Sarri dovrà ridisegnare il reparto: come già accaduto nel secondo tempo contro il Lecce, dovrebbe essere Vecino a prendere posto in regia, affiancato dalle due mezzali Guendouzi e Basic, ormai punti fermi della Lazio in quella zona del campo.

In panchina rimane l’opzione Belahyane, mentre il club sta valutando il possibile reinserimento in lista di Dele-Bashiru. La situazione di Cataldi potrebbe accelerare questo processo, con una decisione attesa nelle prossime 24-48 ore.

Davanti, nella Lazio restano certezze Isaksen e Zaccagni, entrambi intoccabili nel tridente. Cancellieri è ancora indisponibile ma potrebbe tornare per metà dicembre dopo il guaio muscolare rimediato a Bergamo. Dia sembra in vantaggio per il ruolo di centravanti, ma anche Noslin spera di trovare spazio nelle prossime gare, soprattutto con il rientro graduale di Castellanos.

In difesa la Lazio monitora Gila: le sue condizioni non destano grande preoccupazione, ma Patric e Provstgaard restano pronti nel caso Sarri decidesse di non rischiarlo nella trasferta di Milano.