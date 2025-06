Lazio, ecco il punto sull’indice di liquidità dei capitolini in vista del calciomercato estivo e della prossima stagione

La Lazio ha le mani legate tutt’ora per quel che riguarda questo calciomercato estivo. I biancocelesti, come confermato anche da Il Messaggero, starebbero aspettando di capire quali saranno le decisioni di Sarri e, soprattutto, di sbloccare l’indice di liquidità.

Stando alle parole del quotidiano si dovranno cedere alcuni esuberi quali Noslin e Tchaouna e non solo in quanto, per fare posto ad un nuovo giocatore, servono sette cessioni in questa finestra estiva in vista della prossima Serie A.