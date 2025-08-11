 Lazio, ufficiale: presentata la nuova terza maglia - FOTO
Lazio, ufficiale: presentata la nuova terza maglia - FOTO

Lazio, ufficiale: presentata la nuova terza maglia – FOTO

terza maglia lazio

Lazio, ufficiale: ecco la terza maglia! Tutti i dettagli della nuova divisa che presenta il vecchio stemma, tra innovazione e senso di appartenenza

Coniugare passato e futuro, stile e determinazione. È con questo spirito che S.S. Lazio e Mizuno svelano la nuova maglia Third per la stagione 2025/26, pensata per esprimere al meglio i valori che da sempre guidano il Club: identità, innovazione e senso di appartenenza.

Caratterizzata da una profonda tonalità blu navy, la maglia si distingue per la presenza dello storico stemma di fine anni ‘70, l’aquilotto stilizzato dal tratto grafico estremamente futuristico, applicato in rilievo all’altezza del cuore e riproposto come elemento decorativo sulla parte frontale tramite la tecnica della sublimazione.

Ogni dettaglio della maglia è studiato per supportare al meglio le performance in campo: il retro è in mesh per favorire la traspirazione, le maniche raglan per agevolare i movimenti, mentre il colletto a V e i bordini bicolore completano un design moderno ed essenziale.

Sul retro del colletto campeggia la data che segna l’inizio della nostra storia: 9 GENNAIO 1900.

A completare il kit, pantaloncini blu navy, leggeri e confortevoli, con cintura aderente e dettagli in silicone 3D, abbinati a calzettoni con inserti a contrasto e imbottiture studiate per garantire supporto e protezione durante l’attività sportiva.

Impegno per la Sostenibilità

Interamente realizzato con materiali riciclati, il kit rappresenta un ulteriore passo nel percorso condiviso da S.S. Lazio e Mizuno verso una produzione più sostenibile.

Disponibilità

Il kit è disponibile da oggi nei Lazio Style 1900 Official Store, su laziostylestore.com, nei rivenditori autorizzati Mizuno e su mizuno.com.

