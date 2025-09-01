Lazio, ufficiale la lista completa per la Serie A: fuori due giocatori per scelta tecnica di Sarri

Lazio, ufficiale la lista completa per la Serie A: fuori Gigot e Basic per scelta tecnica dell’allenatore Maurizio Sarri

La S.S. Lazio ha diramato la lista ufficiale dei calciatori disponibili per la stagione di Serie A 2025/26, confermando alcune scelte che faranno discutere i tifosi biancocelesti. Tra i nomi assenti spiccano quelli di Samuel Gigot e Toma Basic, esclusi dall’elenco per decisione tecnica dell’allenatore Maurizio Sarri.

Le scelte di Sarri

Maurizio Sarri, tecnico toscano classe 1959, noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha optato per una rosa più snella e funzionale al suo sistema di gioco. L’esclusione di due elementi di esperienza come Gigot e Basic sembra indicare una precisa strategia: puntare su giocatori maggiormente compatibili con il suo 4-3-3 e con le esigenze tattiche della nuova stagione.

Gli esclusi: profili e motivazioni

Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, era arrivato alla Lazio per portare fisicità e solidità nel reparto arretrato. Nonostante alcune buone prestazioni, il suo impiego è stato discontinuo e, secondo indiscrezioni, il tecnico avrebbe preferito puntare su alternative più rapide e abili nell’impostazione dal basso.

Toma Basic, centrocampista croato nato nel 1996, è stato spesso utilizzato come mezzala o regista di riserva. Dotato di un buon tiro dalla distanza e di fisicità, non è però riuscito a imporsi come titolare fisso. La sua esclusione potrebbe essere legata sia a valutazioni tecniche sia a possibili movimenti di mercato.

COMUNICATO – “La S.S. Lazio comunica i giocatori inseriti nella lista Lega Serie A.

3 Pellegrini

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

17 Nuno Tavares

18 Isaksen

19 Dia

22 Cancellieri

23 Hysaj

29 Lazzari

32 Cataldi

34 Gila

35 Mandas

55 Furlanetto

77 Marusic

94 Provedel

In aggiunta potranno essere impiegati, senza alcuna limitazione, i calciatori Under 22 come Provstgaard e Belahyane“.