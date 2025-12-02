Lazio, turnover importante in vista della Coppa Italia? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni

Lazio, turnover mirato del Milan in Coppa Italia: Allegri prepara sorprese per la sfida dell’Olimpico

La Lazio si prepara ad affrontare il Milan in una sfida cruciale di Coppa Italia, una partita che potrebbe indirizzare la stagione delle due squadre. L’Olimpico sarà il teatro di un match dal grande peso specifico, e proprio per questo l’attenzione mediatica si è concentrata sulle scelte di Massimiliano Allegri, deciso a gestire al meglio le energie della rosa rossonera.

La Lazio, reduce da un periodo intenso tra campionato e impegni ravvicinati, si troverà davanti un Milan orientato a un turnover ragionato. Allegri vuole mantenere alta la competitività, ma allo stesso tempo sfruttare questa sfida per dare spazio a chi, finora, ha avuto meno minuti. L’obiettivo è presentarsi a Roma con una formazione equilibrata, capace di mettere in difficoltà la squadra biancoceleste pur senza schierare interamente l’undici titolare che ha giocato a San Siro.

Tra le possibili novità della serata spicca la candidatura di Jashari, che potrebbe partire dal primo minuto. Il centrocampista svizzero rappresenta una soluzione utile soprattutto per affrontare il dinamismo della Lazio, squadra che in Coppa Italia ha spesso mostrato intensità e capacità di ribaltare l’inerzia dei match. La sua freschezza e la sua forza nelle due fasi potrebbero rivelarsi armi preziose per Allegri nel confronto con la formazione di Maurizio Sarri.

Per la Lazio, questa sfida è un’occasione per misurare la propria solidità contro un avversario di spessore, al di là delle rotazioni che il Milan deciderà di applicare. I biancocelesti vogliono sfruttare il fattore campo e proseguire il loro percorso nella competizione, puntando sulla qualità tecnica del gruppo e sul supporto della tifoseria.

La partita di Coppa Italia, dunque, si preannuncia intensa e ricca di spunti, con la Lazio pronta a giocarsi l’accesso al turno successivo contro un Milan che, pur cambiando alcuni interpreti, non rinuncerà alla propria identità. Sarà una battaglia tattica e fisica, nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza.

