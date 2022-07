Lazio-Triestina, in campo anche un ex biancoceleste tra gli ospiti

Nella Triestina che oggi ha sfidato la Lazio in amichevole presente anche un ex Primavera biancoceleste: Daniel Bezziccheri

La Lazio ha affrontato e battuto oggi in amichevole la Triestina per 3-1. Nelle file degli ospiti era presente anche un ex Primavera biancoceleste: Daniel Bezziccheri.

Il centrocampista ha vestito la maglia della Lazio dal 2015 fino al 2019, quando è passato alla Viterbese. Ora per lui una nuova avventura.