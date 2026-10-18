Lazio, il tridente è confermato contro la Juventus: tre attaccanti e un precedente che fa sperare – Lazio News 24

Isaksen, Noslin e Zaccagni pronti a guidare l’attacco biancoceleste all’Allianz Stadium. Tutti e tre hanno già segnato alla Juventus, mentre l’ultima vittoria laziale a Torino porta la firma di Ciro Immobile

La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus con l’obiettivo di confermare il proprio straordinario avvio di campionato e interrompere una lunga serie negativa sul campo bianconero. Per la sfida dell’Allianz Stadium, Gennaro Gattuso sembra intenzionato a confermare il reparto offensivo già schierato nell’ultima vittoria contro il Monza. Saranno dunque Gustav Isaksen, Tijjani Noslin e Mattia Zaccagni i principali riferimenti dell’attacco biancoceleste. Una scelta che punta sulla continuità, ma anche sulle caratteristiche di tre giocatori che, in momenti differenti delle rispettive carriere, hanno già trovato la via del gol contro la Juventus. Un dettaglio incoraggiante per una Lazio che non vince una partita di campionato a Torino dal 14 ottobre 2017, quando una doppietta di Ciro Immobile regalò ai capitolini un indimenticabile successo per 2-1.

Lazio, Isaksen torna all’Allianz Stadium: il precedente contro la Juventus

Tra i giocatori più attesi della formazione biancoceleste figura Gustav Isaksen, reduce da segnali incoraggianti sul piano della condizione atletica e del rendimento offensivo. L’esterno danese ha ritrovato il gol e si prepara a una partita che richiama inevitabilmente alla memoria quanto accaduto nell’ultimo confronto disputato a Torino.

In quell’occasione, Isaksen aveva realizzato la rete del momentaneo 2-0 della Lazio, facendo intravedere ai biancocelesti la possibilità di conquistare una vittoria importante. La Juventus riuscì però a recuperare lo svantaggio, raggiungendo il 2-2 grazie alla rete di Pierre Kalulu nei minuti conclusivi. Questa volta il danese avrà l’opportunità di incidere nuovamente contro i bianconeri, cercando di trasformare le proprie iniziative offensive in occasioni decisive.

La sua rapidità e la capacità di attaccare gli spazi potrebbero rappresentare risorse preziose, soprattutto qualora la Lazio riuscisse a recuperare palloni nella metà campo avversaria.

Lazio, Noslin cerca continuità: contro la Juventus ha già lasciato il segno

Anche Tijjani Noslin conosce la soddisfazione di aver segnato alla Juventus. L’attaccante olandese riuscì infatti a trovare la rete contro i bianconeri quando indossava la maglia dell’Hellas Verona, dimostrando di poter essere pericoloso anche contro avversari di alto livello.

Adesso, con la maglia della Lazio, avrà un’occasione importante per confermare le proprie qualità in una delle partite più attese di questo inizio di stagione. La sua presenza al centro dell’attacco garantisce alla formazione biancoceleste mobilità e la possibilità di sviluppare azioni attraverso movimenti differenti.

Noslin può infatti cercare la profondità, partecipare alla costruzione offensiva e contribuire al lavoro di pressione sui difensori avversari. Aspetti particolarmente importanti per Gattuso, che chiede ai propri attaccanti una partecipazione costante anche quando la squadra non è in possesso del pallone. Per l’olandese, dunque, la trasferta di Torino rappresenta un’opportunità per confermare la propria importanza all’interno del reparto offensivo.

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Lazio, Zaccagni completa il tridente: un altro ex marcatore contro i bianconeri

A completare il reparto avanzato dovrebbe esserci Mattia Zaccagni, chiamato a mettere la propria esperienza al servizio della squadra in una sfida particolarmente impegnativa. Anche il capitano biancoceleste vanta un precedente positivo contro la Juventus, avendo trovato la via della rete nel 2023.

Un ricordo che testimonia la capacità dell’esterno di incidere nelle partite contro avversarie importanti. Rispetto ai compagni di reparto, Zaccagni può offrire caratteristiche differenti, soprattutto nella gestione del pallone e nella ricerca di soluzioni negli ultimi metri.

La sua abilità nell’affrontare il diretto avversario e nel conquistare spazio sulla corsia sinistra potrebbe rivelarsi fondamentale per creare occasioni da gol.

La Lazio avrà bisogno anche della sua capacità di mantenere lucidità nei momenti più complicati, quando la Juventus proverà ad aumentare la pressione. l contributo del capitano, inoltre, non dovrà limitarsi alla fase offensiva: saranno importanti anche i ripiegamenti e il sostegno ai compagni nella gestione delle transizioni.

Lazio, l’ultima vittoria a Torino porta la firma di Immobile: il tridente cerca l’impresa

Il riferimento storico per la trasferta dell’Allianz Stadium rimane inevitabilmente Ciro Immobile. Il 14 ottobre 2017, l’ex centravanti biancoceleste fu il grande protagonista del successo della Lazio contro la Juventus, realizzando entrambe le reti nel 2-1 finale.

Da quel momento, la formazione capitolina non è più riuscita a conquistare i tre punti sul campo bianconero in Serie A. Adesso la responsabilità offensiva sarà distribuita tra Isaksen, Noslin e Zaccagni, tre giocatori con caratteristiche differenti ma accomunati dall’esperienza di aver già segnato alla Juventus.

Per interrompere il digiuno, tuttavia, non basterà affidarsi alle qualità individuali. La squadra di Gattuso dovrà mantenere compattezza, accompagnare con continuità le azioni offensive e sfruttare al meglio le opportunità che riuscirà a costruire.

Con 16 punti conquistati nelle prime sei giornate, la Lazio arriva alla sfida forte del miglior avvio di campionato della propria storia. La trasferta contro la Juventus rappresenta quindi un’occasione importante per misurare le ambizioni biancocelesti. E il rendimento del tridente potrebbe risultare decisivo per provare a conquistare una vittoria che manca ormai da nove anni.