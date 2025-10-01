Lazio, trattativa avanzata per portare entusiasmo? Sul piatto cifre importanti - Lazio News 24

Lazio, nuovi contatti con compagnie aeree: sul tavolo anche Aeroitalia

La Lazio continua a muoversi non solo sul campo ma anche fuori, lavorando sul piano commerciale e logistico per rafforzare la propria struttura. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste avrebbe avviato nuovi contatti con diverse compagnie aeree, tra cui spiccano i nomi di Aeroitalia e Global Airline Partner.

L’obiettivo della Lazio è chiaro: assicurarsi un partner aereo stabile per gli spostamenti della squadra, in vista di una stagione che sarà intensa sia sul fronte nazionale che europeo. La partecipazione alle coppe continentali richiederà viaggi frequenti e una gestione logistica efficiente, e per questo la società sta valutando attentamente le proposte ricevute.

Tra le compagnie con cui sono stati avviati dialoghi figura Aeroitalia, giovane realtà italiana del settore aereo in forte espansione. Il nome della compagnia è già circolato in ambito sportivo per precedenti collaborazioni nel panorama calcistico, e la sua presenza tra le possibili scelte della Lazio rappresenta un segnale di apertura verso soluzioni made in Italy. Anche Global Airline Partner, nome internazionale specializzato nel supporto logistico per club sportivi, sarebbe in trattativa con la società biancoceleste.

Per la Lazio, trovare un partner aereo non è solo una questione logistica, ma anche un’opportunità di branding e visibilità. Le partnership con compagnie aeree rappresentano un asset strategico per i grandi club europei, e la dirigenza biancoceleste è intenzionata a fare un salto di qualità anche su questo fronte. Avere un proprio aereo personalizzato o usufruire di voli charter dedicati migliora l’immagine del club, fidelizza lo staff e i calciatori, e garantisce maggiore autonomia organizzativa.

Il club guidato da Claudio Lotito vuole quindi strutturarsi sempre più come una società moderna, curando ogni aspetto della propria attività. Dopo aver rafforzato lo staff tecnico e riorganizzato il settore giovanile, la Lazio guarda ora anche all’ambito dei trasporti come parte integrante del suo progetto di crescita.

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori novità: le trattative sono ancora in corso e la Lazio valuterà quale partner offrirà le condizioni più vantaggiose in termini economici, organizzativi e d’immagine. Una mossa strategica, in linea con l’ambizione del club di crescere a 360 gradi, dentro e fuori dal campo.