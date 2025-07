Lazio in Turchia: il programma della tournée e gli obiettivi di Sarri

Lazio, inizia questa sera la tournée biancoceleste in Turchia: ecco il programma e gli obiettivi di Maurizio Sarri nelle due sfide a Fenebahce e Galatasary

La mini-tournée della Lazio in Turchia rappresenta una fase cruciale della preparazione estiva della Lazio, e l’amichevole contro il Fenerbahçe di Mourinho è il primo banco di prova significativo. Come sottolinea Il Messaggero, questa “sfida nella sfida” in panchina servirà ad accendere la preparazione, dopo la fase di ritiro. Maurizio Sarri aveva espresso un certo disappunto a Castiglione della Pescaia per il calendario degli sparring partner, già stilato dalla società prima del suo arrivo, ma ora è tempo di mettersi alla prova.

Il Fenerbahçe, infatti, chiuderà il suo precampionato contro la Lazio, in vista di un impegno ufficiale imminente: il 6 agosto, in casa del Feyenoord, giocherà l’andata del terzo turno di qualificazioni per la Champions League, per poi debuttare in campionato tre giorni dopo. Per la Lazio, invece, il confronto con squadre più rodate risponde all’esigenza di testare la reale forza della squadra e velocizzare il processo di assimilazione tattica in vista di un avvio di campionato non semplicissimo contro il Como di Fabregas. La mini-tournée turca si concluderà dopo la seconda amichevole, contro il Galatasaray, fissata per il 2 agosto. Proprio contro i giallorossi, il 16 settembre 2021, Sarri guidò la sua prima Lazio a livello europeo, in una partita che finì 1-0 a causa di un errore marchiano di Strakosha. La squadra è partita ieri alle 14:30 da Fiumicino, stabilendosi al lussuoso Point Hotel Barbaros, un cinque stelle con vista sul Bosforo. In un campo vicino all’hotel, i biancocelesti effettueranno la rifinitura stamattina, lo scarico domani, una doppia seduta venerdì e un altro allenamento mattutino prima del test serale di sabato (ore 20) contro il Galatasaray, al termine del quale è previsto il rientro a Roma con un charter notturno. Le temperature leggermente più basse (massima di 29 gradi, minima 21) rispetto a Formello dovrebbero favorire il lavoro.