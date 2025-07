Lazio: Torna Dia in attacco, Sarri valuta il 4-3-1-2 e attende Isaksen

Lazio, buone notizie dall’infermeria per Maurizio Sarri: in attacco torna a disposizone Dia: chance dal primo minuto questa sera?

Il reparto offensivo della Lazio si prepara a nuove dinamiche con il ritorno di Boulaye Dia. Ieri mattina l’attaccante senegalese è tornato in gruppo ed è partito regolarmente con la squadra per la Turchia, come previsto. Questa è una notizia importante per Maurizio Sarri, che potrebbe finalmente avere un’alternativa di peso in attacco. Tuttavia, come riporta Il Messaggero, al momento Pedro, Castellanos e Zaccagni partono favoriti su Cancellieri, Noslin e soprattutto Dia per un posto da titolare. Sarri scioglierà gli ultimi dubbi nella rifinitura di stamani.

All’allenamento non parteciperanno, oltre a Gigot e Patric, anche Gustav Isaksen, rimasto nella Capitale con la mononucleosi. Il danese ha svolto nuove analisi ieri e attende il responso nelle prossime ore, con la speranza di potersi negativizzare e tornare subito ad allenarsi. In ogni caso, dovrà ripartire da zero per recuperare la forma fisica. Per questo motivo, anche in questo mini-ritiro in Turchia, Sarri potrebbe riavviare le prove del 4-3-1-2 in vista dell’inizio del campionato. Questo modulo, che prevede un trequartista dietro due punte, potrebbe essere la soluzione per ottimizzare le risorse offensive a disposizione, soprattutto in un momento in cui l’attacco, pur con il rientro di Dia, deve ancora trovare la sua piena efficacia e Sarri cerca alternative tattiche per far convivere al meglio i suoi uomini offensivi.