Lazio, Cataldi si prende la scena: rigore pesantissimo contro il Torino e leadership ritrovata. I voti dei quotidiani

Lazio, Cataldi si prende la scena contro il Torino: rigore pesantissimo contro i granata e leadership ritrovata. Le pagelle dei quotidiani

La Lazio esce con un punto prezioso dalla sfida contro il Torino grazie al sangue freddo di Danilo Cataldi, centrocampista classe 1994 cresciuto nel vivaio biancoceleste. Al minuto 103, con la squadra sotto pressione e in piena emergenza a centrocampo, il regista romano ha trasformato con freddezza il calcio di rigore che ha fissato il risultato sul 3-3. Un gesto tecnico e mentale che ha confermato la sua maturità e la sua capacità di assumersi responsabilità nei momenti più delicati.

Una prova di sostanza in un momento difficile

Cataldi, rientrato in estate dal prestito alla Fiorentina (dove aveva trovato spazio come alternativa in mediana), sembrava destinato a un ruolo secondario alle spalle di Nicolò Rovella, giovane regista ex Genoa e Juventus, considerato il futuro del centrocampo laziale. Tuttavia, le circostanze hanno cambiato le gerarchie. Rovella, infatti, dovrà fermarsi almeno un mese per sottoporsi a un intervento a causa della pubalgia, lasciando un vuoto importante nella zona nevralgica del campo.

In questo contesto, Cataldi ha risposto presente con una prestazione ordinata, lucida e di grande equilibrio tattico. Non solo ha garantito copertura e qualità nella costruzione del gioco, ma ha anche dimostrato personalità nel momento decisivo, calciando un rigore che pesava come un macigno.

Cataldi leader silenzioso della Lazio

Il centrocampista romano non è nuovo a prove di carattere. Già in passato aveva mostrato attaccamento alla maglia e capacità di adattarsi a ruoli diversi in mezzo al campo. Contro il Torino, però, ha compiuto un passo ulteriore, ergendosi a leader silenzioso di una squadra che, senza diversi titolari, aveva bisogno di punti di riferimento.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Cataldi 7

CORRIERE DELLO SPORT – Cataldi 7.5

IL MESSAGGERO – Cataldi 7.